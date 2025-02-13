الأندية الأوروبية تشعر بالخوف! .. السعودية تجهز قرارًا جديدًا عن "المحترفين الأجانب"

السعودية تعيش ثورة رياضية حقيقية..

في العامين الأخيرين.. أصبحت الأندية السعودية كـ"الوحش"، الذي يهدد بخطف أبرز النجوم العالميين والمواهب الشابة، من عمالقة أوروبا.

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وبدأ هذا التهديد؛ بعد تعاقد السعودية مع الأسطورة كريستيانو رونالدو تحديدًا، في يناير من عام 2023، عندما وقع على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وأعقب التعاقد مع رونالدو، قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن، ولمختلف الأندية السعودية؛ مثل: "كريم بنزيما (الاتحاد)، رياض محرز (الأهلي) وساديو ماني (النصر)"، إلى جانب نيمار جونيور الذي مثّل عملاق الرياض الهلال، لمدة عامٍ ونصف قبل الرحيل إلى سانتوس، وغيرهم الكثير.