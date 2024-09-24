"الهلال يكيد النصر مثل الأهلي واحترام عبدالله الحمدان واجب!" .. تهديدات البكيرية لا تنفع مع زعيم السعودية

الهلال يطير إلى ثمن النهائي بـ"أقل مجهود"..

"لن يستطيع أحد إيقاف الهلال إلا فريقي!".. هكذا صرح عبدالرحمن الحضيف، رئيس نادي البكيرية، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بعد إجراء قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

هذه التهديدات لم تنفذ على أرض الواقع، عندما جاءت لحظة الحقيقة؛ رغم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية، قدّم مستوى محترم للغاية "دفاعيًا" أمام الهلال.

وفاز الزعيم الهلالي (1-0) على البكيرية، مساء اليوم الثلاثاء؛ بهدف سجله المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من ركلة جزاء، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

ولعب الهلال بـ"أقل مجهودٍ ممكن" أمام البكيرية، وذلك بالتزامن مع ضغط المباريات الكبير؛ حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم، لقاء كل 3 أيام تقريبًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على البكيرية مساء اليوم الثلاثاء، وحجزه بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أغلى البطولات..