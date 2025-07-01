الهلال يصنع المعجزة في كأس العالم للأندية .. "المنبوذ" صار تاريخيًا وجوارديولا يسقط أمام مفاجآت إنزاجي!

الهلال يقصي مانشستر سيتي ويعبر إلى ربع نهائي المونديال..

شكرًا يا الهلال! قدمت مباراة سيحكي عنها كل عاشق لأبنائه وأحفاده، شرفت الكرة العربية والآسيوية، وصنعت حدثًا لا يُصدق، فأقصيت مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية 2025، ووضعت حدًا لمسيرة جوارديولا وأبنائه.

الهلال تقدم 3 مرات في المباراة، وسجل أهدافه الأربعة عن طريق ماركوس ليوناردو "هدفين" ومالكوم وخاليدو كوليبالي في الدقائق 46 و52 و94 و112، بينما وقع على ثلاثية مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا وإرلينج هالاند وفيل فودين في الدقائق 9 و55 و104.

ورغم مشاركته بدون أبرز أسلحته، بين حسان تمبكتي وسالم الدوسري وألكساندر ميتروفيتش، وهو الذي دخل البطولة محمّلًا بانتقادات عديدة للإدارة لعدم إجراء صفقات عالمية، إلا أن رجاله كانوا على الموعد، وتأهلوا إلى ربع النهائي، وكتبوا التاريخ أمام بيب جوارديولا، ليضربوا موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، المتأهل على أنقاض الإنتر.

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