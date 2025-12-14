شهدت الساعات الأخيرة بعض الأصوات الساخرة من المدرجات الخالية خلال المباراة الهلال ضد نظيره المحرق البحريني الودية، التي أقيمت في ختام معسكر الزعيم الذي أقيم في الإمارات.
"موجهين من غبي أكبر" .. حقيقة أزمة "المدرجات الخاوية" بودية الهلال والمحرق
- Getty Images Sport
الهلال يفوز على المحرق بهدف دون رد
اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم معسكره التحضيري في مدينة العين الإماراتية، محققًا نتيجة إيجابية بفوزه على المحرق البحريني 1-0، في مباراة ودية أُقيمت مساء السبت ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش في الشوط الأول، ليمنح "الزعيم" ختامًا مثاليًا لمعسكره الخارجي قبل العودة إلى الرياض.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الإمارات خلال الساعات المقبلة، على أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة يوم واحد قبل استئناف التدريبات على ملعب النادي استعدادًا للمباريات الرسمية المقبلة، بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025.
ويستعد الهلال لمواجهة قوية خارج أرضه أمام الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل العودة للمنافسات المحلية بعد أربعة أيام، حين يستضيف فريق الخليج على ملعب "المملكة أرينا" في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
وعلى صعيد الترتيب، يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف النصر المتصدر بعد مرور تسع جولات، بينما يواصل تألقه القاري بتصدر مجموعته الآسيوية بالعلامة الكاملة، بعد جمعه 15 نقطة من خمس مباريات.
انتقاد للساخرين من الهلال
وانتقد الإعلامي عبد الكريم الجاسر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، كل الساخرين من خلو مدرجات ودية الهلال ضد المحرق.
وكتب الجاسر: "جروب الغباء والجهل والعمل بالتعليمات الأغبى، جاءهم توجيه بالحديث عن خلو مدرجات لقاء الهلال ضد المحرق، هؤلاء الأغبياء تم توجيهم من الغبي الأكبر، دون أن يعلموا أن المباراة مغلقة وبدون نقل أو جماهير".
وأضاف: "فضلًا عن أنها أمام فريق بحريني وفي دولة ثالثة وليست على أرضه وبين جماهيره، فعلًا تدرعمون وتفضحون أنفسكم أمام الجميع".
مقارنة بين الهلال والنصر في الإمارات
وقارن بعض الجماهير النصراوية بين تواجد ناديها في الإمارات لخوض مباراة ودية ضد الوحدة، وبين لقاء الهلال ضد المحرق البحريني، بشأن الفارق في الحضور الجماهيري.
وشهدت ودية النصر ضد الوحدة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، عكس مباراة الهلال ضد المحرق التي كانت مغلقة من جانب الجهاز الفني وغير منقولة بشكل رسمي.
الجماهير النصراوية استعرضت ما حدث في المباراتين، وقامت بالمقارنة بينهما، وأكدت على أن شعبية العالمي أكبر من الزعيم في كل مكان.
موسم الهلال 2025-26
على الرغم من البداية المتعثرة لموسم 2025-2026، استعاد فريق الهلال سريعًا توازنه الفني وقدم مستويات مميزة، مؤكدًا شخصيته القوية على المستويين المحلي والقاري، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي نجح في إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.
ويواصل الهلال جمع النتائج الإيجابية في جميع البطولات التي يشارك فيها، سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة، ليظهر كفريق متكامل قادر على المنافسة على أكثر من جبهة هذا الموسم.
محليًا، حقق الأزرق فوزًا مثيرًا على الفتح 2-1 في مباراة شهدت تقلبات كبيرة، حيث تقدم الفتح مبكرًا عبر مراد باتنا، قبل أن يقلب الهلال الطاولة بهدفي داروين نونيز وروبن نيفيش.
ورغم النقص العددي بعد طرد ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، حافظ الفريق على تقدمه حتى النهاية، ليعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري برصيد سبعة انتصارات مقابل تعادلين من تسع جولات، بفارق أربع نقاط عن المتصدر النصر.
على الصعيد القاري، يواصل الهلال فرض هيبته في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول خمس جولات، آخرها الفوز الكبير على الشرطة العراقي 4-0 على ملعب "المملكة أرينا"، ما يعكس الانسجام الكبير داخل الفريق.
كما حجز الهلال مكانه في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطيه الفتح 4-1 في ربع النهائي، ليواجه في الدور المقبل فريق الأهلي في مواجهة مرتقبة على ملعب الإنماء بجدة.
وتظل بصمة إنزاجي واضحة منذ بداية مهمته مع الهلال في كأس العالم للأندية صيف هذا العام، حيث قاد الفريق إلى ربع النهائي وحقق نتائج بارزة، أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز المثير على مانشستر سيتي، مما يؤكد نجاح مشروعه الفني الطموح الذي يسير بثبات نحو التميز والنجاح.