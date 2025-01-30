"مباراة القادسية تنصف علي البليهي وتكشف عيب تمبكتي" .. أسطورة النصر يؤيد قرار جيسوس حول دفاع الهلال!

ماذا يميز علي البليهي عن حسان تمبكتي؟

أثار علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، جدلًا واسعًا خلال الموسم الجاري، بين انتقادات جماهيرية واسعة حول مستوياته التي تشهد حالة من التدني، وسط ارتكاب أخطاء فادحة، الأمر الذي دعا الكثيرين للمطالبة بمنح الفرصة إلى حسان تمبكتي.

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وأبدى المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، تمسكًا بمشاركة علي البليهي أساسيًا، رغم مستوياته الدفاعية، هذا الموسم، فيما قرر جيسوس الدفع بالثنائي معًا مع خاليدو كوليبالي، واللعب بطريقة 3-5-2، أمام القادسية.