الهلال ضد الغرافة | الخلاص على يد "أضعف حلقاته" في ليلة "نادرة" لسالم الدوسري .. ولعل ما رأه كانسيلو يدفعه لمسامحة سيموني إنزاجي!

منذ بداية الموسم الجاري والجميع يتحدث عن عدم التفاهم بين الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز والجناح سالم الدوسري، ما انعكس على المستوى الجماعي للهلال داخل الملعب.

لكن الليلة التزم الدوسري تمامًا بتعليمات مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي دخل المباراة بطريقة لعب 3-5-2، مع تولي هيرنانديز مهمة الجبهة اليسرى، والتزام تام من سالم بالبقاء في عمق الملعب.

التورنيدو حافظ على مهام مركزه تمامًا، على عكس السابق عندما كان يتم الدفع به في عمق الملعب، من اللجوء الطرف على فترات.

مؤكد أن الدوسري لم يكن هو ذاك النجم الذي يصول ويجول على الجبهة اليسرى، لكنه قدم أداءً طيبًا في العمق على عكس فترات سابقة - مع حاجته للتطوير أكثر في هذا المركز - حتى أنه سجل هدف المباراة الأول، بجانب خلقه ثلاث فرص لزملائه لم تُستغل، مع تغطيته مركز المهاجم الصريح في وقت خروج عبدالله الحمدان من منطقة الـ18، قبل خروجه في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

اللافت أكثر بخلاف مركزه في العمق، أنه سجل هدفه في شباك الغرافة من ضربة رأسية، وهو من لم يفعل منذ أكتوبر 2024.

صاحب الـ34 عامًا لم يسجل سوى أربعة أهداف من رأسيات طوال مسيرته، آخرها في مرمى الفيحاء بالجولة السابعة من الدوري السعودي موسم 2024-2025، قبل أن تأتي مواجهة الغرافة لتشهد الهدف الخامس من ضربة رأسية للتورنيدو.