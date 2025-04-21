الهلال ضد الشباب | "حسبة بسيطة" تورط جورج جيسوس .. ولاعب الليوث انتقم من الاتحاد بغرابة شديدة!

أبرز ملامح تعادل الهلال والشباب في ديربي الجولة الـ29 من دوري روشن..

واحد من أمتع الديريبات في الفترة الأخيرة، ومباريات دوري روشن السعودي بشكل عام في الموسم الجاري، قدمها لنا نجوم الهلال والشباب الليلة على ملعب المملكة آرينا.

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ديربي الرياض بين الزعيم والليث الأبيض اليوم الإثنين، حسمه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن.

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الليوث ضربوا شباك الموج الأزرق أولًا بعد مرور سبع دقائق فقط من عمر المباراة بتسديدة رائعة من المتألق دانيال بودينسي، قبل أن يدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

ومع مرور 28 ثانية فقط من إطلاق صافرة الشوط الثاني، منح سالم الدوسري التقدم للهلال بإحراز الهدف الثاني، لكن رأسية محمد الشويرخ في الدقيقة 68 أنهت الديربي بالتعادل (2-2).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 62 في وصافة جدول الترتيب متأخرًا بثلاث نقاط فقط عن الاتحاد "المتصدر"، لكن الأخير لم يخض مباراة الجولة الـ29 بعد، أما الشباب فيحل بالمركز السادس برصيد 51 نقطة.

وفي السطور التالية، دعونا نستعرض سويًا أبرز ملامح ديربي الهلال والشباب الليلة..