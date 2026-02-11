من تغريدة نجمه السابق المحذوفة عن سقوط الزعيم إلى كذبة "بديل السكيت هلالي" ..النصر "ضحية" الأوهام والشائعات!

"كل شيء في النصر يتمحور حول الهلال" .. مقولة مهما رفضها النصراويون نتأكد يومًا تلو الآخر أنها حقيقة وواقع يعيشه النادي.

حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، لكن مثال بسيط يكشف لك صدق هذه المقولة، هو ما كتبه نجم العالمي الأسبق هاشم سرور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، حيث تنبأ بموقف الهلال في الموسم المقبل!

سرور كتب: "المعاناة لمنافسينا (يقصد الهلال) الحقيقية الفترة الصيفية، لأن النصر سيتعاقد مع أفضل اللاعبين وهو سيستمر معه فريق من المهاجمين والأظهرة، وسيكون ترتيبه من بين الثالث والرابع والله أعلم".

GOAL AR

تنبؤ لا يعبر عن واقع النصر، وهو من يعاني من أزمة سيولة مالية، عطلت تحركاته في شتاء 2026، ولا هو مأخوذ مما يعيشه الزعيم حاليًا، حيث التحكم في سوق الانتقالات بفضل ثروة الأمير الوليد بن طلال، الذي يتجهز لشراء القلعة الزرقاء بالكامل، ومن ثم ضخ أموال أكثر بكثير مما يحدث حاليًا.

لكن هاشم سرور قرر "تنويم" جماهير النصر بـ"وهم" ما سيحدث الموسم المقبل! .. يحسب له أنه أدرك عدم منطقية حديثه وقيامه بحذف تغريدته بعد نشرها بساعة تقريبًا.