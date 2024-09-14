الهلال ضد الرياض | ثغرة الزعيم القادمة .. وصبري لموشي سيطر على جورج جيسوس!

نقاط فنية مهمة في مواجهة الهلال ضد الرياض بدوري روشن

انتصار جديد يُحققه الهلال في بطولة دوري روشن السعودي، ليستمر في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي، وهذه المرة على حساب الرياض، ولكن هناك بعض الأمور الفنية التي يجب الحديث عنها.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الهلال الفوز على الرياض بثلاثية دون رد، ليواصل تصدره لترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط.

وكانت المباراة سجال بين المدرب الفرنسي صبري لموشي المدير الفني لفريق الرياض، والبرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال، حيث تفوق الأول على الثاني بالشوط الأول ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع.

GOAL