لاعب الهلال يعلنها: مستعد للرحيل .. لكن لن أضحي براتبي!

صاحب الـ31 عامًا شارك لأول مرة في الموسم الجاري من دوري روشن أمس السبت، أمام الفتح، ضمن الجولة التاسعة، على استاد المملكة أرينا.

مشاركة المالكي أتت كبديل في الثماني دقائق الأخيرة من المباراة، بدلًا من المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، في محاولة لتأمين النتيجة التي كانت تشير للتعادل (1-1) وقتها، في ظل طرد لاعب الوسط ناصر الدوسري، وتحقق المراد بالفعل، بل وخرج الهلال منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بفضل ضربة جزاء احتسبت في الوقت القاتل، وأحرز منها النجم البرتغالي روبن نيفيش هدف الفوز.

ورغم قلة دقائق مشاركته إلا أن المالكي نال الإشادات عقب مواجهة الفتح، لكن ما يعكر تلك الإشادات هو دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال في يناير المقبل، ما يعني إمكانية التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع لمسؤولي الزعيم، على أن ينضم له في صيف 2026 مجانًا.