ثوب جيسوس واسع على إنزاجي: نجم الهلال يستحق صراع رودريجو .. والخليج يمنح "روشتة" للنصر!

لم يكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بحاجة لأفضل من تلك العودة، بعد فترة التوقف، ليواصل تمزيق رواية الخليج "مُحرج الكبار"، الذي أسقط الشباب برباعية وتعادل معه الاتحاد بصعوبة.

الهلال حقق انتصارًا مثيرًا على الخليج بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الهلال عن طريق محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم أوليفيرا، في الدقائق 18 و39 و57، فيما وقّع "البديل" جوشوا كينج وماسوراس على هدفي الخليج في الدقيقتين 79 و84.

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة، ليواصل لعبة الكراسي الموسيقية مع التعاون، حيث انتزع منه الوصافة، ليبقى خلف النصر "المتصدر" بفارق نقطة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة، ليحل في المركز الثامن.