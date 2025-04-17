"ميتروفيتش انتفض مجددًا وكل ريال حلال في سالم الدوسري يا الهلال" .. لقطة واحدة تؤكد عودة كتيبة جيسوس من بوابة الخليج

3 نقاط مهمة للغاية في صراع الهلال على اللقب..

"الاستسلام" كلمة لا توجد في قاموس نادي الهلال أبدًا؛ فهذا العملاق العاصمي واصل الضغط على فريق الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الهلال فاز (3-0) على نادي الخليج، مساء اليوم الخميس، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن.

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ثلاثية الهلال جاءت عن طريق؛ سالم الدوسري "هدفين" وأليكساندر ميتروفيتش "هدف"، في الدقائق 26 و84 و88 على التوالي.

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وبهذه النتيجة.. رفع الزعيم الهلالي رصيده إلى النقطة 61 في "الوصافة"؛ وبفارق 4 نقاط مؤقتًا على الاتحاد، صاحب صدارة الدوري.

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند النقطة 33، في "المركز العاشر" بجدول الترتيب.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الخليج، مساء اليوم الخميس.