"لا الهلال ولا الأهلي ولا الاتحاد" .. نجم النصر السابق يُحدد "الوحيد" القادر على حرمان الفريق من لقب دوري روشن

تعادل نادي النصر مع ضيفه الاتفاق 2-2، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلاً أول تعثر له هذا الموسم بعد بداية مثالية حقق فيها العلامة الكاملة في أول 10 مباريات.

تقدّم الاتفاق أولًا بهدف الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة الـ16، قبل أن يقلب النصر النتيجة بهدفين متتاليين سجلهما البرتغاليان جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 47 و67. لكن الاتفاق نجح في إدراك التعادل عبر فاينالدوم أيضًا في الدقيقة 80، ليحسم المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبهذه النتيجة، حافظ النصر على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، ما يعزز المنافسة على المراتب العليا في البطولة.