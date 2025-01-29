الهلال والاتفاق .. صفقة تبادلية قبل إغلاق الميركاتو الشتوي "تصحح خطأ الصيف"!

تحركات هلالية قبل إغلاق الميركاتو الشتوي..

يبدو أن ناديي الهلال والاتفاق، على وشك تبادل لاعبين اثنين، قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال الذي ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، لا يزال ينافس بقوة على لقبين أخريين؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيته.. فريق الاتفاق يُعاني بشدة في الموسم الحالي؛ وذلك باحتلاله المركز "الثاني عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد توديعه كأس خادم الحرمين الشريفين.

وما بين المنافسة على الألقاب وتحسين المراكز؛ يسعى كل من الزعيم الهلالي وفارس الدهناء، لدعم صفوفيهما في الميركاتو الشتوي الحالي، والذي يتبقى عليه أقل من 3 أيام.