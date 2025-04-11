الهلال والاتفاق | "الخطأ والصواب" يجتمعان في رجل واحد وهذا الثنائي لا يلعب معًا .. إياك أن تتحدث عن الغيابات يا جيسوس!

الهلال يتعثر، والاتحاد هو المستفيد الأكبر..

مرة أخرى، تستمر عقدة الاتفاق في عدم الفوز على الهلال، منذ عام 2018، ليكتفي الفريقان بالتعادل (1-1)، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن حساب الجولة 27 من دوري روشن السعودي، بموسم 2024-25.

وتقدم الاتفاق في الدقيقة 45+6 عن طريق جواو كوستا، فيما أدرك مالكوم أوليفيرا التعادل للهلال في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وتعثر الهلال للمباراة الثانية تواليًا، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن الاتحاد، صاحب الصدارة بـ65 نقطة، بينما بقي الاتفاق في المركز الثامن، برصيد 37 نقطة.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن..