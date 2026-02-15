"تعامل الهلال والاتحاد معه بتعالٍ وغباء" .. كبير كشافي ليفربول يشيد بسعود عبدالحميد بعد مواجهة لانس وباريس

بدأ سعود مسيرته الكروية من بوابة الفئات السنية في نادي الاتحاد، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018.

ومع الفريق الأول للعميد، خاض عبدالحميد 89 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع تسعة آخرين، لكنه لم يتوج بأي بطولة.

وبعد ثلاثة مواسم ونصف مع الاتحاد، قرر عبدالحميد عدم تجديد عقده في يناير 2022، وشد الرحال نحو العاصمة "الرياض"، حيث نادي الهلال.

مع الزعيم، شارك سعود في 115 لقاء، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع 18 آخرين، فيما توج بست بطولات محلية بواقع لقبين من كل من الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

فيما كانت الصفقة السعودية الأكثر إثارة للجدل في صيف 2024، حيث أصر سعود عبدالحميد على الرحيل عن الهلال، من أجل الاحتراف في نادي روما.

البعض يزعم أن الهلال "أُرغم" على رحيل سعود، بهدف دفع اللاعبين السعوديين نحو الاحتراف قبل عام كأس العالم 2026، واللاعب ووكيله يؤكدان أن الصفقة تمت برغبة شخصية واجتهاد شخصي منهما، دون تدخل أي من مسؤولي الكرة السعودية.

على كل حال، لم تسر أمور صاحب الـ26 عامًا بين الذئاب بشكل جيد، ليس لعدم قدرة سعود على فرض نفسه على تشكيل روما بقدر ما يرجع الأمر لتعاقب أكثر من مدرب على تدريب الفريق خلال موسم 2024-2025.

عدم الاستقرار تسبب في مشاركة سعود في ثماني مباريات فقط بقميص روما بواقع 380 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

ورغم قلة مشاركاته إلا أنه بفضلها أصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الأوروبي، وقتما خاض 19 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري موسم 2024-2025.

كذلك أصبح عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في الدوري الأوروبي، عندما هز شباك سبورتنج براجا في الجولة السادسة من موسم 2024-2025، في لقاء حسمه الذئاب لصالحهم بثلاثية نظيفة.

لكن في الأخير أمام قلة المشاركات، خرج سعود عبدالحميد في صيف 2025 معارًا للانس الفرنسي..