محمود خالد

ما وراء صفقة سلطان مندش: خيار ثانٍ للهلال .. وفشل فكرة "استبدال" البليهي بلاعب الاتحاد!

تطورات جديدة حول ميركاتو الهلال..

أعلن نادي الهلال، عن تعاقداته الأولى في فترة الانتقالات الشتوية، لموسم 2025-2026، بالتعاقد مع المدافع الإسباني، بابلو ماري، والجناح سلطان مندش، قادمين من صفوف فيورنتينا والتعاون.

الحديث عن صفقة سلطان مندش، صاحبه بعض الجدل، بين مؤيد ومعارض، إلا أن نادي الهلال، قرر إبرام التعاقد بشكل رسمي، وسط دعم من قِبل الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، الذي تكفل بقيمة الصفقتين.

    وتعاقدت شركة نادي الهلال، رسميًا، مع سلطان مندش، قادمًا من صفوف التعاون، بعقد لمدة موسمين ونصف، مع إعارة محمد القحطاني، إلى "سكري القصيم"، حتى نهاية الموسم الجاري.

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن سلطان مندش وقّع عقدًا مع الهلال، مقابل نحو 15 مليون ريال، قيمة الصفقة.

    وفور إعلان التعاقد، دخل سلطان مندش، برفقة بابلو ماري، في تدريبات الهلال الجماعية، مساء الأحد، فيما أفادت تقارير إعلامية، بأن الهلال ينتظر الحصول على موافقة لقيد الثنائي في القائمة المحلية، قبل ساعات من مباراة الديربي أمام النصر.

    ما وراء الصفقة .. مفاجأة من العيار الثقيل

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عن كواليس ما وراء صفقة سلطان مندش، مؤكدًا أنه كان الخيار الأول للهلال، فيما كانت هناك خيارات أخرى، حيث كان الزعيم يبحث عن لاعب محلي لتدعيم دكة البدلاء، في ظل عدم حسم موقف الجناح البرازيلي كايو سيزار، الذي تلقى العديد من العروض في الفترة الشتوية.

    وقال الصويلحي، إن الهلال كان أمامه اسمان محليان؛ هما سلطان مندش، وهمام الهمامي، جناح الشباب، قبل أن يستقر على نجم التعاون.

    المفاجأة، أن عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، كان أيضًا ضمن الخيارات المطروحة، إلا أن الأمر لم يتعدّ كونه مجرد فكرة، لإبرام صفقة تبادلية مع الهلال، مقابل انتقال علي البليهي إلى قلعة العميد.

    ونوّه الصويلحي، بأن هذه الفكرة لم تصل إلى مرحلة الرسمية، فيما تراجع نادي الاتحاد عن المضيّ قدمًا لتطبيق تلك الفكرة على أرض الواقع.

    سلطان مندش .. من تمثيل الاتحاد والأهلي إلى الهلال

    ويملك سلطان مندش، صاحب الـ31 عامًا، مسيرة طويلة في الملاعب، حيث تنقل بين الاتحاد ونجران والفيصلي والأهلي والفيحاء، فيما استقر به المقام، في التعاون، خلال صيف 2024، قبل الانتقال إلى الهلال.

    مندش كان ضمن أسلحة شاموسكا مع التعاون، الذي دفع به في أكثر من مركز، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بين الجناحين الأيمن والأيسر، أو قلب الهجوم، أو لاعب الوسط الأيسر.

    وشارك جناح التعاون في 14 مباراة رسمية، هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، كما وقّع على هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويملك مندش في جعبته بطولتين؛ حيث فاز بكأس ولي العهد مع الاتحاد، خلال موسم 2016-2017، كما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين، الأول في تاريخ الفيحاء، بموسم 2021-2022.

    وترك مندش بصمة تهديفية في "4" بطولات مختلفة، بين 19 هدفًا في دوري المحترفين السعودي، وهدفين في دوري أبطال آسيا، و3 أهداف في كأس الملك، و4 أهداف في دوري أبطال آسيا "2"، البطولة القارية الثانية، فيما قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، استدعائه دوليًا، حيث شارك في المباراة التجريبية أمام كوت ديفوار، في نوفمبر الماضي.

    وماذا عن مستقبل كايو؟

    وتطرق الصويلحي للحديث عن مستقبل كايو سيزار، قائلًا إن الجناح الشاب تلقي عرضين وصلا للإدارة، أحدهما من أوروبا والآخر من البرازيل، من أجل ضم اللاعب بصورة نهائية.

    وأضاف أن إدارة الهلال تبحث عن العرض الأفضل، وفي حالة الاستغناء عن كايو، فإن الزعيم يدرس تعويضه باستقطاب لاعب مواليد، سواءً على الطرف الأيمن أو الهجوم

    الصفقة الثالثة في الطريق

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة الهلال توصلت لاتفاق رسمي مع الخليج، من أجل إتمام التعاقد مع مراد هوساوي، وسط ميدان المنتخب السعودي.

    ومن المنتظر أن يوقّع هوساوي على عقد الانتقال إلى الهلال، لمدة تتراوح بين 4 و5 مواسم مُقبلة، مقابل 56 مليون و250 ألف ريال سعودي، على أن يحصل نادي أحد، على نسبة 40% من هذا المبلغ، وفق البند المذكور في عقد اللاعب عند انتقاله إلى الخليج في صيف 2024.

    كانسيلو يرفض طلب الهلال .. وماري يعوض ثنائي إنتر

    وكانت إدارة الهلال قد وافقت شفهيًا على فكرة انتقال كانسيلو إلى صفوف إنتر، إلا أن جواو أبدى رغبة في الرحيل إلى برشلونة.

    ووفق ذلك، فإن وكيل اللاعبين فيديريكو باستوريلو، أكد أن العملاق الإيطالي صرف النظر على فكرة انتقال أحد الثنائي فرانشيسكو أتشيري وستيفان دي فري، إلى الهلال، بعد فشل صفقة كانسيلو، طبقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".

    الهلال استعاض عن فشل ضم أحد نجمي إنتر، بالإعلان رسميًا عن تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا، لمدة ستة شهور، مع أفضلية التجديد لعام آخر.

    وبالتزامن مع اقتراب كانسيلو من الرحيل، فإن الظهير البرتغالي رفض بشكل قاطع، طلب الإدارة الهلالية، بقيده في القائمة المحلية، للمشاركة في مباراة الديربي أمام النصر، قبل المغادرة.

