sergio conceicao - jorge jesus - simone inzaghi GFX GOAL ONLYai gfx
محمود خالد

لعنة ستيف كوري: إنزاجي غير متوازن وآفة الاتحاد "إنذار" لكونسيساو .. هنيئًا يا النصر ولا عزاء للهلال!

الهلال يتعادل مع الاتحاد..

من قلب المملكة أرينا، خسر الهلال نقطتين والصدارة، بتعادله مع حامل اللقب، الاتحاد، بنتيجة (1-1)، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم مالكوم أوليفيرا مبكرًا بهدف الهلال في الدقيقة الخامسة، بينما اقتنص حسام عوار هدف التعادل للاتحاد، في الدقيقة 53.

تعادل بطعم الخسارة، أمام عشرة لاعبين من الاتحاد، بعد الطرد المبكر الذي ناله المدافع حسن كادش في الدقيقة التاسعة.

تعادل كان المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي استعاد صدارة دوري روشن، بوصوله للنقطة 55، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ54 نقطة، بينما جاء الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول ما حدث في كلاسيكو الهلال والاتحاد..

  • ستيف كوري .. احذر يا الهلال من لعنته!

    أن تتحدث عن النقاط الثلاث، لن تجد أفضل من أسطورة الثلاثيات في تاريخ الـNBA، نجم جولدن ستيت واريورز، ستيف كوري، الذي اشتهر بتسجيل النقاط من بعيد.

    هكذا فعل جمهور الهلال الذي استعان باسم ستيف كوري، لإطلاق "تيفو" يعبر عن النقاط الثلاث، من خلال أسطورة كرة السلة.

    ولكن من يبحث عن النقطة "المُظلمة" في مسيرة ستيف كوري، يجد أسطورة عانى مليًا من الإصابات، والتي أثرت ميدانيًا على مشواره، بين إصابات الكاحل والركبة، والخضوع لالتواءات متكررة.

    الهلال الذي يعيش واحدة من أفضل مواسمه، من حيث النتائج، بمسيرة من اللاهزيمة، يجب عليه أن يحذر من أسطورة ستيف كوري، حتى لا تكون بمثابة "فألًا سيئًا"، لفريق يأبى أن يمرض في مرحلة حاسمة، ينافس فيها على ثلاث بطولات.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بطل أنهكته الطرود .. ومالكوم يعثر على ضحيته في جدة

    وضع الاتحاد في موسم 2025-2026، يستحق الدراسة، فحامل اللقب، يواجه نحسًا كبيرًا في تلقي البطاقات الحمراء في جميع المسابقات.

    حامل اللقب، الذي باتت حظوظه في دوري روشن، عمليًا، شبه مستحيلة، نال اليوم، بطاقته الحمراء، عن طريق حسن كادش، الذي عمّق جراح العميد، بتدخل متهور على مالكوم، كلفه طردًا مبكرًا في الدقيقة التاسعة.

    الطرد لم يرحم أعصاب جماهير الاتحاد، التي شاهدت قائدها السابق كريم بنزيما، مرتديًا قميص الهلال في الكلاسيكو، ومن ثم مالكوم يثبت بأنه عثر على ضحيته المفضلة في جدة.

    ليس فقط الاتحاد، الذي ساهم فيه مالكوم بأكبر عدد من أهدافه مع الهلال في جميع المسابقات (6 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، كما يعد الفريق الأكثر تلقيًا للأهداف من البرازيلي، بل إن مالكوم اشتهر أيضًا بأهدافه الحاسمة ضد الأهلي، حيث سجل 3 أهداف، ليؤكد جناح الهلال، الذي أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته بسبب آلام الركبة، أنه يجد متعته في دك شباك عملاقي جدة.

  • Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي لا يجيد التوازن .. واحذر كونسيساو من "آفة" الاتحاد

    ماذا يفعل سيموني إنزاجي كي يواجه الانتقادات التي طالته بقتل متعة الهلال، والبحث عن الفوز على حساب الأداء، من منطلق المقولة الشهيرة "من يبحث عن المتعة، فليذهب إلى السيرك"؟

    الهلال مع إنزاجي بات أمام خيارين، إما بالارتكان إلى الدفاع والتحولات، أو تقديم أداء هجومي بحت، مع ترك مساحات في الخلف، وأمام فريق يجيد التحولات الهجومية السريعة على غرار الاتحاد، وشاهدنا الأمر على أرض الواقع، بعرضية مفاجئة من مهند الشنقيطي، كنز كونسيساو، ثم رأسية حسام عوار في الشباك.

    بشكل عام، كان اللعب سجالًا مفتوحًا بين الطرفين، وكلاهما دفع ثمن الدفاع المتقدم، ولكن لننظر أيضًا إلى آفة الاتحاد، والتي يجب على سيرجيو كونسيساو التعامل معها، وهي وجود حالة من "التشتيت" بين خطوط العميد الخلفية عند ضغط الهلال، فيما بلغ التوتر ذروته، برسائل اللوم بين اللاعبين وفق ما أظهرته الكاميرات.

  • Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    الخيار الصعب: وماذا بعد يا شراحيلي؟

    "اطمئنوا أنا بخير"، الرسالة التي اعتدنا سماعها من قِبل مدافع الاتحاد، أحمد شراحيلي، الذي كثيرًا ما أثار قلق الجماهير، باحتمالية إصابته، قبل أن يخرج في تصريحات إعلامية، ويؤكد أنه بخير، ثم يطالب عشاق العميد بعدم تصديق الإشاعات، أو أن إصابته لا تتجاوز حد الإجهاد.

    والآن، مع خروجه غاضبًا، بعد مغادرته مع الطاقم الطبي في البداية، بات الأمر بمثابة المؤشر الخطير لسيرجيو كونسيساو، "هل أخطأ الاتحاد بعدم حسم صفقة عبد الإله العمري من النصر؟"

    صحيح هذا الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق، وفق التقارير الإعلامية التي ذكرت بأن ضم موسى ديابي كان شرط النصر لإتمام صفقة الاتحاد والعمري، وهو الأمر الذي كان مستحيلًا، خاصة مع رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي في الشتوية.

    لجوء كونسيساو إلى الحل المعتاد، بإرجاع فابينيو إلى الخلف، من أجل دعم الدفاع، يؤثر بدوره على وسط ميدان العميد، ليظل السؤال "لماذا لم يحسم الاتحاد صفقة المدافع؟".

  • كلمة أخيرة..

    في يناير الماضي، قال الإعلامي وليد الفراج، إنه كان يتمنى فوز النصر على الهلال في ديربي الرياض، من أجل مصلحة الدوري، كي يزداد اشتعالًا.

    وفي قمة شهدت تألق رايكوفيتش، ربما يحفظ النصر الجميل للاتحاد، بهذا التعثر الذي جرّد الهلال من الصدارة، ليبدأ الحديث عن الفريق الذي أبرم تعاقدات من الخيال، في الميركاتو الشتوي، بينما اكتفى النصر بصفقتين فقط، ورغم ذلك، جاء في الصدارة.

    بالطبع لا يزال الحديث مبكرًا عن حسم دوري روشن، إلا أن مؤشرات إنزاجي "السابقة" مع إنتر، تعد فألًا سيئًا على جماهير الزعيم، خاصة بعدما خسر الثلاثية مع النيراتزوري في الموسم الماضي.

    كلاسيكو كان النجم فيه ثنائي الاتحاد رايكوفيتش وحسام عوار، في إجبار الهلال على الخروج بنقطة، تعني الكثير لرفاق كريستيانو رونالدو، ولم يشفع فيها تألق البدايات مع مالكوم، أو تحركات سيرجي سافيتش الذي كان مصدر خطورة الهلال.

