Muhannad Shanqeeti Abdulrahman Al Oboud IttihadGetty
علي سمير

فيديو | "طلبوا هذا المبلغ وانتهى كل شيء" .. وليد الفراج يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الهلال لضم عبد الرحمن العبود!

شهادة براءة للزعيم من التفاوض بشكل غير قانوني

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن كواليس جديدة بخصوص تفاوض الهلال مع عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد، وقضية اختراق لوائح الفترة المحمية بسوق الانتقالات.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت مؤخرًا حول تفاوض الهلال مع ثنائي الاتحاد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، تمهيدًا لضمهما خلال سوق الانتقالات في الصيف المقبل.

صحيفة "عكاظ" قالت إن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق يعمل إداريًا في الهلال، للتفاوض مع العبود والشنقيطي بطريقة غير نظامية، رغم عدم دخولهما في الفترة الحرة.

  • Abdulrahman Al-Oboud IttihadGetty

    كيف رد وليد الفراج؟

    الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"الفترة الماضية ظهرت تلميحات كثيرة عن موضوع التفاوض مع اللاعبين، البعض قال إن الهلال تحدث مع لاعبين غير موجودين في الفترة المحمية".

    وأضاف:"على سبيل المثال ظهرت تقارير عن عبد الرحمن العبود، ما أعرفه أن الهلال لم يتفاوض مع وكيل أعمال اللاعب بشكل مباشر، النادي أراد شراء ما تبقى من عقده، سنة و4 أشهر".

    وتابع:"الاتحاد طلب الحصول على 70 مليون ريال من أجل التخلي عن خدمات العبود، الهلال اعتقد أن المبلغ ليس مناسبًا وانسحب من الصفقة".

  • Al Ittihad v Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ثقافة تبني الإشاعات

    وفي سياق متصل قال وليد الفراج عن انتشار تلك الأنباء:"الغريب أن مثل هذه التقارير تظهر والبعض يصدقونها، ويطالبون بمحاسبة المتضررين من الإشاعات وليس من نشروها".

    وأوضح:"لو لم تتم محاسبة هؤلاء المتضررين، تجد ظهور أحاديث عن عدم وجود عدالة في الدوري السعودي، وهذا أمر غير مقبول، يجب أن تكون المنافسة داخل الملعب فقط".

    ومن جانبه رد عليه الناقد هاني الداود، قائلًا إن إدارة الاتحاد يجب عليها أن تخرج علنًا لتوضيح القصة لحماية لاعبيها، أو تقدم شكوى رسمية لو لديها إثباتات على تورط أي طرف في مفاوضات غير قانونية.

  • وكيل الشنقيطي خرج لتوضيح الحقيقة

    ونقل الإعلامي أحمد العجلان، تأكيدًا من قِبل أحمد المعلم، وكيل اللاعب مهند الشنقيطي، فيما يتعلق بأنباء المفاوضات معه في الفترة المحمية.

    وجاء رد المعلم كالآتي: "إشاعات لا أساس لها من الصحة، لا توجد أي مفاوضات مباشرة مع اللاعب خارج الفترة النظامية كما يتم تداوله، كما أن ما يُقال عن تفاوض أحد الإداريين معه غير صحيح". 

  • رغم تبرئة الهلال .. تأكيد اتحادي على أزمة التفاوض

    في المقابل، سبق أن رد الإعلامي ماجد هود، بأنباء مؤكدة من داخل نادي الاتحاد، بأن هناك إغراءات من قِبل أحد الأندية، إلى بعض نجوم العميد، من أجل التعاقد معهم رغم تواجدهم في الفترة المحمية.

    ولم يشر هود صراحة إلى هوية النادي الذي دخل في مفاوضات مع لاعبي الاتحاد، أو تأكيد رفع الاتحاد للشكوى رسميًا، وإنما أرجح بأن النادي الجداوي في مرحلة جمع الأدلة لإثبات الواقعة.

    ورد الصويلحي بأن الإدارة القانونية بنادي الهلال، رصدت الكثير من التجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بتوجيه الاتهامات إلى أحد الإداريين بالزعيم، تمهيدًا للتحرك قانونيًا.

