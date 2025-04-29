"آسيا للأهلي بلغة التاريخ وجورج جيسوس لا يتعلم أبدًا!" .. نقطة سوداء في درس ماتياس يايسله التكتيكي ضد الهلال

الأهلي يحلق مع ماتياس يايسله في سماء آسيا..

مهما قسى الزمن على الأندية الكبيرة؛ فلابد أن يكون هُناك وقت، ستعود فيه حتمًا إلى القمة والمجد، من جديد.

هذا ما أثبته الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي مر بسنواتٍ كارثية؛ خاصة عندما هبط لأول مرة في تاريخه، عام 2022.

لكن بعد عودته بين الكبار مجددًا في 2023.. أثبت الفريق الأهلاوي للجميع، أنه يمرض ولا يموت؛ فقد بات الآن أمام فرصة تاريخية، ليعتلي عرش القارة الآسيوية.

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هذه الفرصة التاريخية للأهلي؛ تأتي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، عقب تجاوز عقبة الهلال.

الأهلي فاز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات نصف نهائي النخبة الآسيوية.

ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق روبيرتو فيرمينو وإيفان توني وفراس البريكان، في الدقائق 9 و27 و90+7؛ بينما أحرز سالم الدوسري هدف الهلال الوحيد، في الدقيقة 42.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية من البطولة القارية، الفائز من المباراة التي ستجمع بين النصر وكاواساكي فرونتال الياباني، مساء غدٍ الأربعاء.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على الهلال، مساء اليوم الثلاثاء..