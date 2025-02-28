"أعيدوا سعود عبدالحميد للهلال وأبعدوا رياض محرز!" .. يايسله يفك لعنة الأهلي ويحرج جيسوس "المفلس"

الأهلي يحلق من جديد في الكلاسيكو..

انتهى زمن "سيطرة" الهلال؛ فهذا العملاق العاصمي الكبير، الذي كان يضرب الكبير والصغير في الموسم الرياضي الحالي؛ أصبح يُعاني بشدة في 2024-2025.

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هذه المعاناة الهلالية؛ ظهرت بوضوح في كلاسيكو المملكة الكبير ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز (3-2) على مستضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وتقدم الأهلي أولًا بـ"هدفين"، سجلهما نفس اللاعب إيفان توني في الدقيقتين 47 و53؛ قبل أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ"قوة".

الهلال عاد بـ"هدفين" متتاليين أدرك بهما التعادل (2-2)، عن طريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 74 و83؛ قبل أن يظهر توني مجددًا، ويمنح الأهلي الانتصار في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة.. تجمد الهلال عند النقطة 51، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد "المتصدر"، الذي سيلعب في نفس الجولة غدًا.

من ناحيته.. ارتقى الأهلي إلى "المركز الرابع" مؤقتًا، برصيد 47 نقطة من 23 مباراة؛ وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الثالث".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي المثير على الهلال، مساء اليوم الجمعة، في مسابقة دوري روشن السعودي..