الهلال والأخدود | "ضحايا الدكة" أحرجوك يا جيسوس .. فوز سهل ولكن احذر من "الخدعة الألمانية"

الهلال يتعافى من آثار القادسية برباعية في الأخدود..

الوحش كشّر عن أنيابه، وجاء مشتغل غضبًا من فخ القادسية، فأقسم لاعبوه على عدم السقوط في "الأخدود"، ليحقق الهلال فوزًا عريضًا بنتيجة (4-0)، على ملعب المملكة أرينا، في مباراة الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

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في مباراة شهدت رفع لاعبي الأخدود للراية البيضاء مبكرًا، منذ الشوط الأول، جاءت رباعية الهلال عن طريق كايو سيزار وسيرجي سافيتش، وماركوس ليوناردو "هدفين"، في الدقائق 4 و43 و45+2 و55 من عمر المباراة.

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وتمكن الهلال من مصالحة جماهيره، بعد الخسارة أمام القادسية (1-2)، مع ختام الدور الأول، ليستهل الدور الثاني بفوز عريض حافظ خلاله على صدارة دوري روشن، برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 15 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الهلال والأخدود، على النحو التالي..