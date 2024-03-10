النهاية المبكرة؟.. الإصابات تهدد مسيرة بيدرى "فتى برشلونة الذهبي"!

نهاية بيدرى؟

يعانى بيدري، نجم فريق برشلونة الشاب من سلسلة إصابات متكررة وقد لا يصل أبدًا إلى مستويات القمة التى كان من المتوقع أن يصل إليها سريعًا.

وظهر بيدري، وهو يبكى عندما سقط بملعب سان ماميس خلال مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بلباو بالدورى الإسبانى بعد تعرضه لإصابة جديدة وكان في حالة من الذهول.

وكانت تلك الإصابة التي تعرض لها بيدرى، يوم الأحد الماضي هي الأحدث في سلسلة طويلة من مشاكل الإصابات التي أعاقت مسيرة النجم الشاب، والآن وبعد أقل من أربع سنوات على ظهوره لأول مرة مع برشلونة، من السهل أن نعرف إذا كان الفائز السابق بالفتى الذهبي و"إنييستا القادم" سيصل للقمة كما توقع الكثيرون أم لا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالي تاريخ إصابات بيدري، وإذا كان نجم برشلونة سيتمكن من العودة للتألق مجددًا والانتصار على إصاباته المتكررة أم سيفشل على النحو التالى:-