النصر ضد يوكوهاما | انتهت عقدة الـ33 عامًا .. ولكن احذر يا بيولي من السقوط في فخ "الأهلي والهلال"!

النصر إلى نصف نهائي النخبة الآسيوية..

حقق الثأر، وأكمل المثلث السعودي مع الهلال والأهلي، هكذا هو النصر الذي حقق فوزًا عريضًا على يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بنتيجة (4-1)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل النصر أهدافه الثلاثة عن طريق جون دوران "هدفين"، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، في الدقائق 27 و49 و31 و38، فيما وقّع كوتا واتانابي على هدف يوكوهاما في الدقيقة 53، فيما شهد اللقاء طرد واتانابي بالدقيقة 73 من عمر المباراة.

وقطع "العالمي" تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، لينتظر الفائز من مواجهة السد القطري ضد كاواساكي الياباني، فيما تحدد طرفا المواجهة الثانية في دور الأربعة، والتي ستشهد قمة سعودية خالصة بين الأهلي والهلال.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء النصر ويوكوهاما الياباني في مباراة اليوم..