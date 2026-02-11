Getty Images Sport
النصر يحقق الفوز مرة أخرى بدون كريستيانو رونالدو! العملاق السعودي يتقدم 1-0 على أركاداج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، مع غياب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة قبل عودته.
النصر يبدأ بقوة في دوري أبطال آسيا 2
استغرق الأمر 19 دقيقة فقط حتى يتقدم الزوار السعوديون في النتيجة. انتهت تمريرة متقنة في منتصف الملعب بتمريرة أنجيلو إلى عبد الله الحمدان الذي سجل هدفاً رائعاً.
كاد أنجيلو أن يضاعف النتيجة إلى 2-0 في الدقيقة 30 عندما تلقى تمريرة رائعة في منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.
كان على الحمدان أن يضاعف النتيجة بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مسافة قريبة، لكنها ذهبت مباشرة إلى الحارس راسول كارييف، الذي تمكن من تحويلها إلى ركلة ركنية.
كما حظي عبد الرحمن عبد الله غريب بفرصة كبيرة لتعزيز تقدم النصر 2-0 في نهاية الشوط الأول، لكنه سدد الكرة فوق العارضة في مواجهة حارس المرمى من مسافة قريبة.
يعود ناصر الآن إلى السعودية متقدماً 1-0، بعد أداء جيد، تم تحقيقه دون وجود رونالدو. لكنه سيعود إلى الفريق في نهاية هذا الأسبوع.
أفضل لاعب
يستحقالحمدان الثناء على إنهاءه البارد الذي منح ناصر فرصة حقيقية للوصول إلى دور الثمانية. تم القيام برحلة صعبة إلى تركمانستان، وتم الفوز بها بفضل هدوء اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أمام المرمى.
الخاسر الكبير
كانغايكمرات أناغولييف، المدافع المركزي للنادي التركماني، نقطة ضعف مستمرة في خط الدفاع، حيث عانى من سرعة هجمات ناصر السريعة. وجد نفسه غارقًا.
تصنيف المباراة (من 5): ⭐⭐
