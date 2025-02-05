السعوديون يقررون التصعيد .. مناشدات إلى وزارة الرياضة لـ"معاقبة" نجم النصر بعد موقفه ضد رجل أمن!

أزمة في الشارع الرياضي بسبب نجم النصر..

بدون أي مقدمات.. قررت جماهير الفرق المنافسة مساء اليوم الأربعاء، "التصعيد" ضد محمد سيماكان، قلب دفاع نادي النصر.

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سيماكان البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج.

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ونجح المدافع الفرنسي في كسب "قلوب" جمهور النصر سريعًا؛ سواء بسبب مستواه داخل أرضية الملعب، أو "تغزله" المستمر في قلعة العالمي، بكل حوار أو تصريح إعلامي.

لكن.. جماهير الفرق المنافسة استغلت لقطة "جدلية" لسيماكان؛ للمطالبة بتدخل وزارة الرياضة السعودية واتحاد الكرة المحلي؛ من أجل معاقبته.