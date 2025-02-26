"3 ردود أغضبته!" .. ماجد الجمعان ينتقد عمر مغربل ويكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة النصر والعروبة

غضب كبير في النصر من موقف رئيس الرابطة التنفيذي..

كشف ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، عن كواليس جديدة في أزمة رفض الرابطة السعودية المحترفة، تأجيل مباراة العالمي ضد العروبة.

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النصر طلب تأجيل مباراته ضد العروبة، والمقررة مساء يوم الجمعة القادم، في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب ارتباط الفريق الأول لكرة القدم بـ"مباراة مصيرية" في إيران، ضد نادي استقلال طهران، يوم 3 مارس 2025، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي النخبة الآسيوية.

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لكن.. الرابطة السعودية المحترفة رفضت طلب نادي النصر؛ بحجة الالتزام بجدولة المباريات، وروزنامة الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.