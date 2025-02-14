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Al Nassr - Majed Al JamaanSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"على إدارة النصر التحقق من هذا الأمر وإلا!" .. رسالة تحذير مثيرة إلى ماجد الجمعان

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الجمعان يحقق النجاحات مع النصر منذ تولى منصبه في يناير 2025..

رغم فوز الفريق في الكلاسيكو السعودي الكبير ضد الأهلي؛ إلا أن "رسالة تحذير" مثيرة تم توجيهها إلى ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر.

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النصر فاز (3-2) على مستضيفه الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 44، في المركز "الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الأهلي عند النقطة 38، في المركز "الخامس".

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