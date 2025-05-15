استمرار استبعاد ثنائي النصر .. و"الكلمة الأخيرة" في مصير كريستيانو رونالدو أمام التعاون

مباراة ستحدد مصير النصر في الموسم القادم..

على مدار الأيام القليلة الماضية.. غاب الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدافع محمد سيماكان، عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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المدير الفني لنادي النصر ستيفانو بيولي برر في وقتٍ سابق، غياب رونالدو وسيماكان بأنهما يعانيان من مشاكل لياقية وبدنية، وغير جاهزين للمشاركة في المباريات.

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لذلك.. كانت الأنظار كلها تتجه إلى تدريبات الفريق النصراوي، مساء اليوم الخميس؛ لأنها الفرصة الأخيرة للتعرف على إمكانية مشاركة الثنائي في مباراة التعاون، من عدمها.