"التخلص من متلازمة كريستيانو رونالدو وثورة الأجانب أصبحت ضرورة يا الجمعان" .. العشوائية تنقذ النصر أمام ضمك

النصر ينجو من فخ السقوط أمام ضمك..

يبدو أن عملاق الرياض نادي النصر، بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، رفع شعار "لا لعب كرة القدم ونعم للفوز فقط!".

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هذا الشعار تم رؤيته على أرضية الملعب بوضوح؛ في فوز النصر (3-2) على ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ضمك تقدم أولًا في الدقيقة 18، بواسطة نجمه رمزي صولان؛ قبل أن يرد النصر بثنائية متتالية، عن طريق إيمريك لابورت وعلي الحسن، في الدقيقتين 25 و70.

وعاد ضمك وسجل التعادل (2-2) في الدقيقة 73، عن طريق محترفه نيكولاي ستانسيو؛ قبل أن يخطف النصر النقاط كاملة، بواسطة ظهيره سلطان الغنام؛ بهدفٍ قاتل في الدقيقة 90+4.

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وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 60، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، و8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".

أما نادي ضمك؛ فتجمد عند النقطة 31، في "المركز الحادي عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصر المهم على ضمك، مساء اليوم الثلاثاء..