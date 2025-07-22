"اتصل به شخصيًا للانضمام إلى النصر" .. كريستيانو رونالدو حاول إغراء أحد نجوم مونديال 2025 ولكنه رفض!

رونالدو يحاول بناء فريق يساعده على التتويج بالألقاب..

أصبح للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، دورًا كبيرًا في اختيار الصفقات الجديدة؛ بل والتفاوض معها بشكلٍ شخصي.

هذا الدور الكبير الذي تم منحه إلى رونالدو، في اختيار الصفقات الجديدة والتفاوض معها؛ جاء ضمن شروط تجديد عقده في صيف العام الحالي، ولمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027.

رونالدو كان يفكر في الرحيل عن الفريق النصراوي، خلال صيف العام الحالي، بسبب عدم تحقيقه أي لقب رسمي؛ ما دفع المسؤولين عن الرياضة السعودية لمنحه دورًا أكبر في الميركاتو، لإقناعه بالتجديد.