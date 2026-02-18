Goal.com
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"سيحصل على أمواله من النصر بشكلٍ طبيعي".. تفاصيل الاتفاق بين كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس بسبب كأس العالم 2026

كواليس "مهمة" من داخل نادي النصر..

لا تزال أسرار عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ تظهر أمام الرأي العام، بمرور الأيام.

رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ قبل أن يجدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2027.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    الكشف عن تفاصيل جديدة في عقد كريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الأربعاء، عن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ يحصل على جميع مكافآت الفوز مع نادي النصر، سواء تواجد في قائمة المباريات أو غاب.

    الموقع أوضح أن بنود عقد رونالدو مع النصر؛ تضمن له الاستفادة من جميع الحوافز، المُرتبطة بنتائج الفريق.

  • طلب كريستيانو رونالدو من جورج جيسوس

    ووسط عدم تأثير غيابه عن المباريات، على الحوافز والمكافآت؛ أعلن موقع "365Scores" عن اتفاق بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

    وأشار الموقع إلى أن رونالدو طلب من جيسوس؛ عدم المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، إلا في الأدوار الإقصائية المهمة.

    الهدف من هذا الطلب؛ هو إدارة مجهود الأسطورة البرتغالية حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، للوصول إلى بطولة كأس العالم 2026 بأعلى جاهزية بدنية وفنية.

    وشدد الموقع على أن كريستيانو رونالدو، سيركز على مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ مع خوض اللقاءات القارية التي تتطلب تواجده، فقط.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 112 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 128 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 118 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الثاني" في جدول الترتيب، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

    أيضًا.. تأهل النصر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ ليضرب موعدًا مع نادي أركاداج التركمانستاني، حيث فاز (1-0) عليه ذهابًا.  

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

