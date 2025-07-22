"اللاعب ميّت على النصر" .. حقيقة نهاية علاقة علي البليهي مع الهلال وانتقاله إلى العالمي

مستقبل البليهي أصبح لغزًا كبيرًا في الشارع السعودي..

المدافع المخضرم علي البليهي.. اسم دائمًا ما كان يرتبط بالانتقال إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال السنوات القليلة الماضية؛ على الرغم من لعبه في صفوف الغريم التاريخي الهلال.

وزادت التكهنات بشأن إمكانية انتقال البليهي إلى النصر؛ بعد أن تعاقد الأخير مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لقيادة الفريق في الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

جيسوس أشرف على تدريب البليهي، عندما كان يقود الهلال؛ بل أنه دخل في صدامات مع جمهور الفريق الأزرق، بسبب اعتماده على المدافع المخضرم رغم تراجع مستواه.