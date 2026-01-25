Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

مفاجأة الشتاء: نجم النصر يوقع للهلال!

عبد الله الحمدان في الصورة..

بينما كانت الجماهير تترقب خطوة انتقال هلالي إلى النصر، جاء السيناريو "معاكسًا"، في مفاجأة قد تقلب الموازين في فترة الميركاتو الشتوي.

في الوقت الذي كان فيه الحديث حول فرص انتقال عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، إلى صفوف النصر، جاءت تقارير صحفية، لتكشف عن مفاجأة هلالية، بانتزاع توقيع أحد نجوم الأصفر.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يوقّع مع عبد الرحمن غريب!

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عبر منصة (إكس)، أن عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد وقّع رسميًا على عقود الانتقال إلى الهلال، بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

    وأضاف الرشيد أن إدارة الهلال تدرس إجراء صفقة تبادلية، تتضمن انتقال غريب، خلال السوق الشتوي الجاري مقابل ذهاب عبد الله الحمدان إلى النصر.

    وأفاد الرشيد - في وقت سابق - بأن مستقبل عبد الرحمن غريب، كان سيتحدد بناءً على اجتماع لحسم مصيره، وسط اتجاه بأنه لن يستمر مع النصر.

    ومع دخوله الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي الصيف المُقبل، جاءت خطوة الهلال، الذي بات ينوي الإسراع في ضم اللاعب بدلًا من انتظار الفترة الصيفية.

  • FBL-KSA-HILAL-RAEDAFP

    النصر يرد على صفقة الحمدان

    ويأتي الحديث حول فرص الصفقة التبادلية، بالتزامن مع إعلان النصر عن عدم التوجه نحو حسم التعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال.

    وكان عبد الله الماجد، رئيس شركة نادي النصر، قد صرّح، عبر بودكاست "سقراط"، بأنه - بصفته الرئيس - لم يصله شيء، سواءً مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، بشأن التعاقد مع عبد الله الحمدان، أما بصفته - كمشجع - فهو لا يرى حاجة لضم المهاجم لصفوفه في الفترة الحالية، خاصة وأن توجه النصر هو التعاقد مع لاعب محور.

    وتحدّث المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، أيضًا، عن فكرة انتقال عبد الله الحمدان إلى النصر، قائلًا إنه لاعب جيد، وما يثبت ذلك تواجده في صفوف المنتخب السعودي، ولكنه لا يخص النادي حاليًا.

  • Ali Lajami Hilal Nassrsocial gfx/ Getty Images

    سيناريو الصيف يتكرر!

    ومع إتمام الصفقة وإعلان الهلال عن ضم عبد الرحمن غريب، فإنه سيكون "الصفقة الثانية"، التي تنتقل من النصر إلى الغريم التقليدي، خلال "6" شهور، بعد مفاجأة انتقال علي لاجامي، إلى قلعة الزعيم، خلال الفترة الصيفية الماضية.

    الهلال فاجأ الشارع الرياضي السعودي، بالتعاقد مع علي لاجامي، فيما تحدث الإعلامي أحمد الجدي، حينها، عن كواليس انتقال اللاعب المفاجئ، والذي جاء بعد مماطلة المدير الرياضي السابق للنصر، فيرناندو هييرو، في تجديد عقده لثلاث سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة، ليحسم الهلال التعاقد بشكل سريع للغاية.

    ونجح الهلال في ضم لاجامي إلى صفوفه، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث ساهم المدافع الدولي، في قيادة الأزرق إلى إنجاز التأهل لربع النهائي، في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الموسّع، بعد مسيرة مذهلة، شهدت التعادل مع ريال مدريد، وإيقاف سلسلة انتصاراته بالمونديال، ثم إقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، بفوز تاريخي بنتيجة (4-3).

  • Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غريب استعاد بريقه مع جيسوس

    على النقيض، نجد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، هو من اتخذ الاتجاه المغاير في الصيف الماضي، بعد "إقالته" من تدريب الهلال، لينتقل بعدها إلى النصر، من أجل قيادة كتيبة كريستيانو رونالدو.

    ونجح جيسوس في إعادة "بريق" عبد الرحمن غريب، الذي بات الاعتماد عليه بصورة أكبر، في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بتسجيل 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

    ورغم أن مشاركته، اعتمدت بصورة أكبر، على غياب ساديو ماني، الذي كان يشارك مع منتخب السنغال في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، إلا أن غريب، قدم أداءً نال إشادة كبيرة، علمًا بأن الجناح السعودي شارك في "15" مباراة بجميع المسابقات، هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

    هذا التألق الذي بدا عليه غريب "مؤخرًا"، ربما كان المؤشر نحو المطالبات، بعودته إلى قائمة المنتخب السعودي، حيث لم يظهر عبد الرحمن في أي مباراة دولية، منذ عودة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة الأخضر في أكتوبر 2024.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غريب "بطل الانتقالات الجدلية"

    ولم يكن انتقال عبد الرحمن غريب "المفاجئ" إلى الهلال، جديدًا على اللاعب الذي ربما عُرف بانتقالاته الجدلية، خلال مسيرته.

    بالعودة قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا في أغسطس 2022، نجد أن انتقال عبد الرحمن غريب إلى صفوف النصر، قد صاحبه بيان صادر من ناديه السابق الأهلي، أكد فيه بأن الإدارة أجرت عدة محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء ولكنه أصرّ على عدم الاستمرار، وفي المعسكر الإعدادي، تواجد وكيل أعماله ورفض جميع المحاولات للبقاء، وكذلك اللاعب الذي تحدث بعدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل، كي يتم السماح له بالرحيل، وأنه لن يشارك مع الفريق في حال عدم الموافقة على انتقاله.

    رغبة غريب بالانتقال إلى النصر - وقتها - كانت من أجل حجز مكان أساسي مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، إلا أن رينارد قضى على أحلامه في التواجد بأرض قطر، فيما عاد غريب بعد حوالي "4" سنوات، ليجدد مساعيه بانتقال مفاجئ إلى الهلال، من أجل المنافسة على مقعد في مونديال 2026.

