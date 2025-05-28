"لم يتبق الكثير على هدم النادي بالكامل" .. شخصية نصراوية مؤثرة يفجرها وتركي العجمة يسخر!

جمهور النصر يعيش في قلق وغضب بنفس الوقت..

عاش نادي النصر واحدًا من أسوأ مواسمه في "2024-2025"؛ على الرغم من امتلاكه أسماءً تاريخية، في عالم الساحرة المستديرة.

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النصر يضم بين صفوفه حاليًا؛ الأسطورة كريستيانو رونالدو، الجناح ساديو ماني، متوسط الميدان مارسيلو بروزوفيتش، المهاجم جون دوران وغيرهم الكثير.

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لكن.. الفريق النصراوي لم يتوّج بأي لقب؛ بل أنه فشل في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي القادم "2025-2026".

وفي الأساس.. يغيب نادي النصر عن منصات التتويج "الرسمية"، منذ عام 2021؛ عندما حصل على كأس السوبر السعودي، وقتها.