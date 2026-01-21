النصر ضد ضمك | مذاق "كأس الهلال المر" انتقل للجار .. الآن استفاق جيسوس من ألم فراق ساديو ماني لكن "شبح الماضي" يطارد نجم العالمي!

مستحيل أن تتجنب السقوط، لكن المهم ألا تواصل السقوط، وهذا ما يفعله النصر للمباراة الثانية على التوالي بعد التعثر في أربع مباريات متتالية في دوري روشن السعودي 2025-2026..

العالمي نجح اليوم الأربعاء، في الخروج بثلاث نقاط صعبة من ملعب ضمك، بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن.

افتتح الضيوف التهديف في المباراة بعد مرور خمس دقائق فقط من الشوط الأول عن طريق عبدالرحمن غريب، ثم عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو من هذا التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 50. بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 68 بفضل جمال حركاس.

هذا الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ37 محتلًا وصافة جدول الترتيب متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي "الوصيف"، ومبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر"، لكن الزعيم لم يخض مباراة الجولة الـ17 بعد.

أما ضمك فتجمد رصيده عند النقطة الـ11 في المركز الـ15، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة النصر وضمك الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..