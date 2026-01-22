"اللاعب لم يعترض" .. هكذا دار الجدل بشأن موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تجاه الحكم عبد الله الخربوش، الذي أدار مباراته أمام ضمك، وعدم مطالبته باللجوء إلى تقنية الفيديو، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ونجح النصر في انتزاع النقاط الثلاث من ضمك، في أبها، بنتيجة (2-1)، حيث وقع عبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو، على ثنائية الأصفر، بينما أحرز جمال حركاس هدف أصحاب الأرض، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ورغم الانتصار، إلا أن قرارات الخربوش لم تخلُ من إثارة الجدل، بينما كان السؤال الرئيس هو موقف اللاعبين من التعامل مع بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، واستشهاد بما حدث في ديربي الهلال.