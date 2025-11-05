النصر ضد جوا | غريب أحرج الجميع وجوهرة "العالمي" المدفونة ظهرت .. وجيسوس يصر على تكرار معاناته مع الهلال!

عاد اسم محمد مران ليتصدر المشهد داخل أروقة نادي النصر، ولكن هذه المرة ليس بسبب تألقه داخل الملعب فقط، بل بسبب احتفاله المثير للجدل الذي أثار غضب جماهير الفريق بعد تسجيله هدفًا في شباك جوا الهندي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
فخلال الفترة الماضية، كان مران أحد أكثر الأسماء التي طالب جمهور النصر بمنحها فرصة أكبر للمشاركة، معتبرين أنه يمتلك موهبة هجومية تستحق الدعم والثقة. ومع اعتماد المدرب جورج جيسوس عليه أساسيًا في المباراة الأخيرة، رد اللاعب على هذه الفرصة بتسجيل هدف مهم لفريقه، مؤكدًا قدرته على الظهور في المواعيد الكبرى.
لكن فرحة الجماهير لم تكتمل، إذ فاجأ مران الجميع باحتفاله بطريقة وُصفت بالمستفزة، بعدما وجّه إشارة تعني "فلتصمتوا"، في إشارة منه إلى منتقديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه الإشارة أشعلت غضب جماهير النصر التي كانت في السابق من أبرز الداعمين له، معتبرة أن اللاعب كان عليه أن يُركّز على تقديم أداء قوي ومساعدة الفريق، بدلًا من الدخول في ردود غير مبررة تجاه الانتقادات.
ورغم امتلاك مران موهبة هجومية واعدة، يحتاج إلى النضج الذهني والتعامل الاحترافي مع الضغوط الجماهيرية، خصوصًا في نادٍ بحجم النصر الذي يعيش تحت الأضواء دائمًا.
وبينما اعتبر البعض احتفال مران مجرد رد فعل عفوي بعد فترة من الانتقادات، رأى آخرون أنه تصرف غير مقبول من لاعب يرتدي شعار العالمي، مطالبين بأن تكون ردة فعله دائمًا داخل الملعب بالأداء لا بالإشارات.