النصر ضد جوا | غريب أحرج الجميع وجوهرة "العالمي" المدفونة ظهرت .. وجيسوس يصر على تكرار معاناته مع الهلال!

شتان الفارق بين ما قدمه النجم عبد الرحمن غريب رفقة النصر خلال الموسم الماضي، وما يقدمه خلال الموسم الحالي، على الرغم من أنه لا يحصل على دقائق كثيرة للعب.

غريب نجح في تسجيل هدفين في مرمى جوا الهندي، واحد من ركلة حرة مباشرة، والآخر من تحرك ذكي ورائع خلف دفاع المنافس، لينفرد بالحارس بعد تمريرة زميله علي الحسن، ليضع الكرة في المرمى.

تألق غريب كان بمثابة الرسالة إلى مدربه جورج جيسوس، بضرورة الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، بعد أن همش دوره في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين "البطولة الأهم لجيسوس".

عبد الرحمن تألق وسجل وصنع في الـ3 مباريات التي شارك فيها كأساسي بالنخبة الآسيوية، وذلك أمام الاستقلال الطاجيكي بعدما سجل هدف وصنع هدفين، وأيضًا في مباراة جوا في الذهاب، حينما صنع هدفًا.

واليوم أمام جوا نجح في تسجيل هدفين، ليُساهم في تحقيق العالمي للانتصار الرابع على التوالي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والاقتراب من الصعود للدور التالي في البطولة.

وبعد استمرار تألق عبد الرحمن غريب، أصبح من الحتمي على المدرب جيسوس، منحه المزيد من الفرص من أجل المشاركة مع الفريق، خاصة في دوري روشن السعودي الذي يُريد تحقيقه هذا الموسم.

ولعب غريب الموسم الماضي 2024-25 29 مباراة، صنع 4 أهداف فقط، بينما خلال الموسم الحالي 2025-26، ساهم في 7 أهداف خلال 10 مباريات فقط، حيث سجل 3 وصنع 4 أهداف.