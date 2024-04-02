النصر ضد أبها | العالمي خاض المباراة بـ12 لاعبًا .. واكتشاف جديد يهدد عرش سالم الدوسري!

النصر قدّم متعة كروية أمام أبها..

SHAHID

عندما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بدون ضغوطات ويكون نجومه في أفضل حالاتهم؛ فإن "المتعة الكروية" تكون مضمونة لعشاق الساحرة المستديرة.

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هذا ما حدث في مباراة أبها، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ التي حقق فيها الفريق النصراوي، فوزًا كبيرًا للغاية، بثمانية أهداف مقابل لا شيء.

النصر قدّم كل شيء في فنون كرة القدم؛ مع تألق غير طبيعي لأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، للمباراة الثانية على التوالي.

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ومن ناحيته.. لم يستطع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي السعودي والحالي لفريق أبها، في التعامل مع الطوفان النصراوي، حيث ظهر عاجزًا تكتيكيًا، طوال الـ90 دقيقة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام أبها..