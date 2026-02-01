مع مرور الأيام تتضح الصورة بالنسبة لخبراء القانون بشأن شكوى الهلال ضد مدربه السابق البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للنصر، بتهمة التشكيك والإساءة، ويبدو أن الأمور تصب في صالح الأخير.
"هذه أقصى عقوبة" .. بشرى سارة للنصر في شكوى الهلال ضد جورج جيسوس
ما القصة؟
قبل ديربي الرياض أمام الشباب، بدوري روشن السعودي 2025-2026، الذي أقيم في 17 من يناير الجاري، عقد جيسوس مؤتمرًا صحفيًا أثار الكثير من الجدل.
في ذاك المؤتمر، تحدث البرتغالي عن تعثرات فريقه المتتالية أمام الاتفاق ثم الأهلي والقادسية فالهلال، بعد تحقيق الفوز في عشر جولات متتالية، رافضًا تحمل الحكام مسؤولية تلك التعثرات، معترفًا بارتكاب بعض الأخطاء الفنية.
وقتها سأله الصحفيون عن سبب عدم ضغط لاعبي العالمي على الحكام أسوةً بما يفعله نجوم الهلال، رد جورج جيسوس: "النصر لا يمتلك القوة السياسية التي يتمتع بها الهلال سواء داخل الملعب أو خارجه".
تلك التصريحات أغضبت مسؤولي الهلال، معتبرين مدرب الفريق السابق يلمح لتشكيكات في مساعدة مسؤولي الكرة السعودية للزعيم.
ورغم أن المدرب البرتغالي خرج بعدها مؤكدًا احترامه الكبير للهلال، نافيًا التشكيك به، بقدر محاولاته للدفاع عن النصر، إلا أن مسؤولي القلعة الزرقاء واصلوا إجراءات تقديم شكوى ضده أمام لجنة الانضباط والأخلاق.
عطفًا على شكوى الهلال، أكدت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الانضباط والأخلاق بدأت تحركاتها بالفعل، للحكم في القضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة أرسلت الأسبوع الماضي، خطابًا رسميًا لنادي النصر، تطلب خلاله تقديم إفادة جورج جيسوس بشأن تصريحاته الجدلية، خلال 72 ساعة كحد أقصى.
مطلب الهلال في شكواه
من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الهلالي حمد الصويلحي، تفاصيل شكوى الهلال ضد جيسوس، مؤكدًا اتهام المدرب بالتجريح والإساءة وإثارت الرأي العام.
وأوضح الصويلحي أن الهلال استند على مادة من شأنها أن توقف صاحب الـ71 عامًا عن العمل في المملكة العربية السعودية لمدة عام كامل، مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي.
وقال الصويلحي في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "حسب معلوماتي، شكوى الهلال استندت على مادة التجريح والإساءة والاتهام، إذ ترى الإدارة أن بها إساءة للنادي، وبحسب تلك المادة فالعقوبة المتوقعة إيقاف سنة وغرامة 300 ألف ريال".
وأضاف: "استند الهلال كذلك لمادة إثارة الرأي العام وبموجبها يتم تغريمه 100 ألف ريال، وأرفق ترجمة تصريحات جيسوس في شكواه، لكنني لا أعرف لجنة الانضباط ستطبق عقوبة أي مادة من المادتين".
"هذه أقصى عقوبة"
الجديد في هذا الشأن، كشفه أيمن الرفاعي؛ المستشار القانوني لبرنامج "في المرمى"، موضحًا أن تعامل لجان اتحاد الكرة السعودي وعلى رأسها لجنة الانضباط والأخلاق، يشير إلى أن أقصى عقوبة متوقعة على مدرب النصر ستكون 40 ألف ريال سعودي فقط.
وأوضح الرفاعي، خلال تصريحاته لـ"في المرمى": "علينا تصنيف الإساءة الإعلامية؛ إما جسيمة أو تجاه مسؤولي المباريات أو لإثارة الرأي العام أو تجاه أشخاص، إن كانت مجرد إساءة فقط فالغرامة 40 ألف ريال، وتتضخم العقوبة بحسب نوعية الإساءة".
وأضاف: "لكن عدم تحرك اللجان من تلقاء نفسها يعني أن القضية بين نادي الهلال ومدرب النصر جيسوس، أي أن المسألة لن تزيد عن 40 ألف ريال في رأيي، بل ربما أن يتم معاقبته نظرًا لاختلاف الثقافات واللهجات، خصوصًا أن لجان الاتحاد السعودي لم تتحرك، أي المسألة محصورة بين الهلال وجيسوس فقط".
المستشار القانوني اختتم: "كون القضية بدأت بشكوى الهلال، لو كان هناك شكوك للجنة الانضباط أو لجان الاتحاد السعودي عن صدور إساءات من المدرب تجاه المسؤولين، لتحركوا من تلقاء نفسهم، لكن هنا الهلال هو من تحرك، لذا المخالفة عادةً ما تكون 40 ألف ريال لو ثبتت مخالفته، وقد لا يعاقب إذا لم يُثبت أي شيء".
مسيرة جيسوس مع الهلال
المدرب البرتغالي المخضرم سبق أن قاد الهلال في فترتين من على مقعد المدير الفني..
الفترة الأولى كانت من يوليو 2018 إلى يناير 2019، وخاض خلالها 21 مباراة، فاز في 16 منها، وتعادل في ست، فيما خسر لقاءً وحيدًا، لكن رحيله جاء نظرًا لرفضه تجديد العقد ما كان يهدد مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا آنذاك.
أما الفترة الثانية لجيسوس كمدرب للزعيم، فكانت بين يوليو 2023 ومايو 2025، قبل أن تتم إقالته نظرًا لتراجع أداء الفريق ونتائجه.
وخلال تلك الفترة، خاض الهلال 99 مباراةن فاز في 80 منها، وتعادل في عشر، فيما خسر تسعة لقاءات أخرى.
وبالحديث عن مجمل بطولاته، فقد قاد الأزرق للتتويج بطلًا لكأس السوبر السعودي ثلاث مرات، بجانب لقب وحيد من الدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
مسيرة جيسوس مع النصر
بعد إقالة جيسوس من تدريب الهلال في الفترة الثانية، قرر "الجار" النصر التعاقد معه، إذ وقع عقدًا في يوليو 2025، من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
مع العالمي، خاض البرتغالي 28 مباراة – حتى الآن – فاز في 22 منها، وتعادل في لقاء وحيد، فيما خسر خمسة آخرين.
وقد خسر معه النصر نهائي كأس السوبر السعودي 2025-2026 بالهزيمة أمام الأهلي في النهائي. كذلك ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بالهزيمة أمام الاتحاد.
فيما يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة مع مرور 17 جولة، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة.