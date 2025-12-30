Jorge Jesus Saad Al Shehri Nassr Ettifaq GFX GOAL ONLYGOAL AR
وجدنا من يوقف قطار النصر! .. لعنة سعد الشهري تكسر غرور جورج جيسوس الكروي و"الاتفاق قدّم درسًا ناقصًا"

النصر يتعثر لأول مرة في مسابقة الدوري..

"من الذي يقدر على نادي النصر؟!".. سؤال ظل يطرح نفسه منذ بداية مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

النصر ظل يفوز من جولة إلى أخرى، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ بدرجة جعلته يحصد العلامة الكاملة، في أول 10 مباريات.

لكن.. جاءت المباراة الحادية عشر في الدوري، والتي كانت ضد نادي الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء؛ ليتعثر الفريق النصراوي لأول مرة، وذلك بتعادله (2-2).

هذه المباراة أساسًا؛ هي ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تأجيل منافسات الأسبوع العاشر لوقتٍ لاحق.

وكان الاتفاق قد تقدّم بهدف أول، عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 16؛ قبل أن يرد النصر بثنائية متتالية بواسطة البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 47 و67.

لكن.. الاتفاق تمكن من خطف التعادل في النهاية؛ بهدف سجله فينالدوم أيضًا، وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 31، في "صدارة" جدول ترتيب الدوري؛ بينما حصد الاتفاق نقطته السادسة عشر، في "المركز الثامن".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل النصر والاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء..

    النصر يفشل في كسر "لعنة" سعد الشهري

    فشل فريق النصر الأول لكرة القدم في مواجهته ضد نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء؛ من كسر "لعنة" المدير الفني السعودي سعد الشهري.

    النصر اكتفى بالتعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق بقيادة الشهري؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبذلك.. لم يتمكن الفريق النصراوي من الفوز على الشهري، في أي مباراة تاريخيًا؛ والتي وصلت عددها إلى ثلاث، حتى الآن.

    - تاريخ سعد الشهري ضد نادي النصر:

    * الجولة 15 من الدوري السعودي 2017-2018: الاتفاق (3-2) النصر.

    * الجولة 21 من الدوري السعودي 2024-2025: النصر (2-3) الاتفاق.

    * الجولة 12 من الدوري السعودي 2025-2026: الاتفاق (2-2) النصر.

    وأساسًا الشهري عمل مع الفئات السنية للأندية والمنتخبات السعودية، في معظم مسيرته التدريبية؛ بينما أشرف على فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، في "فترتين" مختلفتين.

    الفترة الأولى كانت من ديسمبر 2017 إلى أبريل 2018؛ في الوقت الذي كانت في الولاية الثانية، من يناير 2025 ومستمرة حتى الآن.

    درس اتفاقي "ناقص كرويًا" ضد نادي النصر

    وبالحديث عن السعودي سعد الشهري، المدير الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم؛ فهو وعلى الرغم من تجنُب الخسارة أمام نادي النصر، ولكنه فرط في تحقيق الفوز أيضًا.

    في مباراة اليوم.. اتضح الضعف الدفاعي الكبير للفريق النصراوي؛ وسط فراغات هائلة بين خطي الوسط والدفاع، استغلها الاتفاق في هدفيه.

    إلا أن تراجع الشهري المبالغ فيه، مع بدايات الشوط الثاني من عمر المباراة؛ سمح للنصر بقلب تأخره من (0-1) إلى التقدم بهدفين.

    بعدها.. عاد المدير الفني لنادي الاتفاق للتوازن بين الدفاع والهجوم؛ لينجح في استغلال ثغرات النصر، وتسجيل فريقه للتعادل (2-2).

    أي أننا يُمكن أن نلخص سيناريو تكتيك الشهري، في مباراة الاتفاق والنصر مساء اليوم الثلاثاء؛ على النحو التالي:

    * أولًا: عندما لعب بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، خلال الشوط الأول ضد النصر؛ نجح الاتفاق في التقدم بهدف مقابل لا شيء.

    * ثانيًا: عندما تراجع بشكل مبالغ إلى الخلف، مع التركيز على الدفاع فقط؛ تأخر الاتفاق في النتيجة ضد النصر (1-2).

    * ثالثًا: عندما عاد لأسلوب التوازن بين الدفاع والهجوم، بعد التأخر ضد نادي النصر؛ تمكن من الاتفاق من خطف التعادل (2-2).

    وهُنا.. يتضح أن قوة النصر كلها في هجومه، لذلك أي نادٍ سيواجهه بدفاع فقط لن يستطيع الصمود أمامه؛ بينما إذا نجح هذا الفريق في التوازن بين الدفاع والهجوم، فإنه سيخرج بنقطة على الأقل.

    لذلك.. إذا امتلك الشهري من الشجاعة، لأن يلعب طوال المباراة بهذا التوازن؛ كان من الممكن أن يخرج بالفوز، وليس بنقطة وحيدة فقط.

    غرور جورج جيسوس "الكروي" يتحطم ضد الاتفاق

    استكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ دعونا نقف عند خطأ كبير ارتكبه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء.

    جيسوس وصل إلى مرحلة ممكن أن نصفها بـ"الغرور الكروي"؛ حيث أنه أصبح يلعب أمام جميع الخصوم بنفس الطريقة، وهي الهجوم الكاسح مع ترك المساحات في الخلف.

    وبالطبع.. عندما يستخدم مدرب هذه الطريقة، أمام بعض الأندية التي تمتلك لاعبين يجيدون استغلال هذه المساحات؛ فهُنا تظهر عيوب النصر، بشكلٍ واضح جدًا.

    مثلًا.. فريق الاتفاق الأول لكرة القدم يمتلك لاعبًا بحجم الهولندي جورجينيو فينالدوم؛ الذي هو في الأساس نقطة قوته تتمثل في استغلال المساحات، من خلال مباغتة دفاعات الخصم بالتقدم من الوسط إلى الهجوم.

    وبالفعل.. استغل فينالدوم هذه النقطة جيدًا؛ وتمكن من تسجيل هدفي الاتفاق في شباك النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

    وأصبح لزامًا على جيسوس أن ينوع من أسلوبه أكثر، ويتخلى عن المرحلة التي وصل لها؛ بالاعتقاد أن هجوم النصر يكفي لاكتساح أي منافس، يلعب ضده.

    جواو فيليكس.. ابن البرتغال يواصل الإبداع بقميص النصر

    أخيرًا.. يجب أن نُركز على لاعب بعينه في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وهو البرتغالي جواو فيليكس، الذي واصل الإبداع ضد نادي الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء.

    فيليكس أصبح الحل الأول لمشاكل النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك من خلال تحركه المتواصل في عديد المراكز، سواء الطرف أو تحت المهاجم وكرأس حربة ثانٍ.

    هذه التحركات تشتت دفاعات الخصم، وتسهل لفيليكس وزملائه عملية هز الشباك؛ مثلما فعل بتسجيله الأول ضد الاتفاق، ومساهمته في الثاني الذي أحرزه الأسطورة كريستيانو رونالدو بـ"الصدفة".

    نعم.. رونالدو سجل هدفه بالصدفة؛ حيث سدد فيليكس كرة صوب المرمى، اصطدمت بظهر الأسطورة البرتغالية وسكنت الشباك.

    وأساسًا فيليكس يعيش واحد من أفضل المواسم، على مستوى الأرقام الفردية؛ بدرجة أنه بات قريبًا جدًا، لأن يتفوق على موسم 2018-2019 مع العملاق البرتغالي بنفيكا.

    أرقام جواو فيليكس بين الموسم الحالي 2018-2019:

    * عدد الأهداف المسجلة: 20 هدفًا في 2018-2019، و19 هدفًا حتى الآن في 2025-2026.

    * عدد المساهمات التهديفية "تسجيل وصناعة": 28 مساهمة في 2018-2019، و25 مساهمة في 2025-2026.

    وأساسًا.. فيليكس بالاشتراك مع رونالدو، وصلا إلى 13 هدفًا في مسابقة دوري روشن الموسم الحالي؛ ليعادلا رقم الأسطورة السورية عمر السومة، كأسرع لاعبين يوصلوا لهذا الرقم في 11 مباراة.

