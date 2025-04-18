"أرغب في اللعب مع مدرب النصر!" .. نجم الأهلي يفاجئ الجماهير ويتحدث عن مستقبله

ماذا قال نجم النادي الأهلي؟

أثار أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بالتزامن مع مرحلة الحسم، من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الأهلي دخل مرحلة الحسم من الموسم الرياضي الحالي، والذي ينافس فيه على دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية؛ على أمل إنهائه، ببطولة واحدة على الأقل.

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ولم يحقق الفريق الأهلاوي أي لقب، منذ عام 2016 التاريخي؛ سوى دوري يلو للدرجة الأولى في 2022-2023، وهو الموسم الذي هبط فيه.