الوحدة والنصر .. الهدف لا يشفع لك يا ماني وتخصص رونالدو دليل آخر على إفلاس كارينيو

النجم البرتغالي يهز شباك فريسته المفضلة

عندما تنتهي أي مباراة بانتصار أي فريق على الأخر بهدفين نظيفين أحدهما في الدقيقة 100، ستعتقد أنها كانت مواجهة صعبة ومحتدمة ومتكافئة، ولكن ما حدث بين الوحدة والنصر لم يكن كذلك.

اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي، وتأخرت بسبب تأخر وصول حافلة النصر، كان نموذجًا لمواجهة السيئ والأسوأ منه.

طرف يقاتل من أجل الاقتراب من القمة ومنافسة الاتحاد والأهلي والقادسية، وطرف آخر يعاني الأمرين في مؤخرة الترتيب ويحتل المركز الأخير بـ13 نقطة.

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المُحصلة كانت مباراة بها بعض اللحظات المثيرة، ولكن غلبت عليها الرعونة من الطرفين، وحسمها "كالعادة" كريستيانو رونالدو من كرة رأسية مسجلًا هدف فريقه الأول الذي كان كافيًا لحصد النقاط كاملة قبل أن يأتي هدف ساديو ماني بالوقت القاتل لتأكيد الانتصار.