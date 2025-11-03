كما اعتاد دومًا، أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج جدلًا واسعًا برد فعله الغريب والساخر تجاه تغريدة إحدى المتابعات لبرنامجه "أكشن مع وليد". فما القصة وكيف كان رد فعله؟
قرأها بنبرة أنثوية .. وليد الفراج يثير جدلًا واسعًا بردٍ ساخر على تغريدة متابِعة تتهمه بـ "الصياح"!
ركلة جزاء تبدأ الجدل
احتسب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء لصالح عبد الإله العمري بعد تعرضه للخنق والضرب، على حد وصف النصراويين، من مدافع الفيحاء، بجانب وجود لمسة يد ضد الأخير حيث استخدم يده لإبعاد الكرة، وقد تقدم رونالدو وسدد بنجاح ليمنح النصر أغلى وأصعب 3 نقاط هذا الموسم ويُحافظ له على سلسلة الانتصارات المتتالية منذ انطلاق المسابقة.
ركلة الجزاء تلك تسببت في جدل واسع في الشارع والإعلام الكروي السعودي، بجانب منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون ما بين مؤيد للقرار ومعرض له وقد احتدم النقاش بين الطرفين وسط سخرية كل طرف من الآخر ومحاولات للتشكيك في آرائه ودوافعه.
وليد الفراج كان جزءًا من ذلك الجدل بالطبع خلال اليومين الماضيين، ولكنه وصل للذروة برد فعله على تغريدة متابعة اتهمته بـ "الصياح" يوم أمس.
- social gfx
تغريدة ورد فعل ساخر
الفراج اعتاد في برنامجه "أكشن مع وليد" استعراض عدد من تغريدات المتابعين وتعليقهم على الأحداث والنقاشات الدائرة في الحلقة، وقد بدأ يقرأ تغريدة من إحدى مشجعات النصر في حلقة أمس تتهمه بـ "الصياح" وتُطالبه بالتوقف عن ذلك.
المشجعة كتبت "كمية الصياح في برنامجك يا الفراج .. والله صياحكم يُطربنا مرّة مرّة. والله حسستونا أن النصر فاز بالدوري، تراها 3 نقاط".
الإعلامي المخضرم بدأ يقرأ التغريدة وقد توقف في المنتصف وقرر القراءة بشكل مختلف، حيث قرأ التغريدة بنبرة أنثوية معللًا ذلك بإضافة موسيقى تصويرية!
يُمكنكم مشاهدة قراءة الفراج للتغريدة في مقطع الفيديو التالي بدءًا من الدقيقة الثانية و11 ثانية.
تغريدة الفراج الجدلية
الفراج كان قد تسبب بجدل مختلف قبل ساعات من حلقة أمس، ذلك حين طالب اتحاد كرة القدم السعودي بالتدخل العاجل لحل مشاكل التحكيم، محذرًا المسؤولين من أن تجاهل المشكلة وردود الفعل الصاخبة لن ينجح دومًا وستكون له فاتورته الفادحة.
الإعلام النصراوي تداول التغريدة بشدة، وقد ردوا عليها بتغريدات سابقة للإعلامي السعودي، المتهم بمعاداة النصر، كان يُطالب خلالها بالتوقف عن انتقاد الحكام ويرى أن أخطاءهم لجميع وضد كل الفرق.
الإعلامي عبد العزيز المريسل نشر إحدى التغريدات السابقة للفراج واصفًا حديثه بـ "الدرر الإعلامية"، وقد كان الأخير يطالب بالتوقف عن التشكيك في نوايا الحكام وتوجيه تهم الفساد ويؤكد أن أخطء الحكام ضد ولصالح الجميع.
موسم النصر في 2025-2026
استعد النصر للموسم الجاري بطريقة أثارت جدلًا واسعًا وأحدثت انقسامات بين جمهوره ومنافسيه، حيث تعاقد مع المدرب السابق للهلال، جورج جيسوس، في خطوة رآها البعض مغامرة خطيرة، وبعدها تعاقد مع الثلاثي إينيغو مارتينيز وكينجسلي كومان وجواو فيليكس في رهان خطير قابل للنجاح والفشل.
بداية الموسم كانت جيدة بتخطي الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، ورغم السقوط في النهائي بركلات الترجيح أمام الأهلي بعد التعادل بهدفين لكل فريق إلا أن الأداء والمستوى الذي ظهر به الفريق منح الجمهور بوادر اطمئنان لموسم قوي.
ذلك ما حدث بالفعل، حقق العالمي انطلاقة شرسة في دوري روشن السعودي بالفوز في الجولات الـ7 الأولى ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة منذ البداية وحتى الآن، وقد تخطى عدد من المنافسين الأقوياء أبرزهم التعاون والاتحاد والفتح.
نجاح الفريق امتد لخارج السعودية، حيث حقق 3 انتصارات متتالية في دوري أبطال آسيا 2، على أندية الاستقلال والزوراء وجوا، ليتصدر مجموعته ويُمهد طريقه للدور القادم.
السلبية الوحيدة في موسم النصر شهدها كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث خسر زملاء كريستيانو رونالدو مباراة دور الـ16 أمام الاتحاد في ملعبهم الأول بارك بالرياض بهدفين نظيفين ليُغادروا البطولة بعدما كانوا قد تخطوا جدة في دور الـ32.
المثير للإعجاب في موسم النصر ليس تلك النتائج والعروض القوية فقط، بل نجاح كل رهانات الإدارة في الصيف وعلى رأسها المدرب جيسوس الذي يقود الفريق بامتياز والهداف جواو فيليكس الذي فاجأ العالم بأدائه المذهل منذ ارتدائه القميص الأصفر، هذا بجانب نضوج وتطور بعض اللاعبين المحليين مثل نواف بوشل وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري ونواف العقيدي، وبالطبع مواصلة كريستيانو رونالدو إحراز الأهداف أملًا في تحقيق إنجازه الكبير بالوصول للهدف رقم ألف في مسيرته الكروية الأسطورية.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر النصر بعد تخطي عقبة الفيحاء؟
وتمكن النصر من تخطي رقمه السابق، في موسم 2018-2019، الذي شهد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حققت كتيبة جورج جيسوس، العلامة الكاملة في أولى 7 جولات، للمرة الأولى في تاريخ الأصفر بالمسابقة، منذ تطبيق نظام الاحتراف.
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين، عقب لقاء الفيحاء، قبل فترة التوقف الدولي، التي يخوض فيها المنتخب السعودي، مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.
وبشكل عام، سيلعب النصر أربع مباريات حتى نهاية الشهر الجاري، نستعرضها في النقاط التالية..
* 5 نوفمبر: مباراة النصر ضد جوا الهندي (دوري أبطال آسيا 2).
* 8 نوفمبر: مباراة نيوم ضد النصر (دوري روشن السعودي).
* 23 نوفمبر: مباراة النصر ضد الخليج (دوري روشن السعودي).
* 26 نوفمبر: مباراة استقلال الطاجيكي ضد النصر (دوري أبطال آسيا 2).
وينتظر أن يتوقف دوري روشن بعدها حتى ختام المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يعود النصر بعد التوقف الطويل، ليحل ضيفًا على النجمة، في بريدة، في 21 ديسمبر.