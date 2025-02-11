بعد قنبلته عن الأهلي ورياض محرز .. معلق شهير يسرب اسم "بديل ساديو ماني" المحتمل في النصر!

اسم عالمي كبير قد يرتدي قميص نادي النصر..

يبدو أن تعزيز مركز "الجناح الأيسر" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ سيكون أولوية مجلس إدارة نادي النصر، في الميركاتو الصيفي القادم.

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النصر حاول بالفعل تعزيز هذا المركز، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ وذلك بالتفاوض مع كاورو ميتوما، جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون.

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لكن.. ميتوما رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي - حسب صحيفة "ذا أتلتيك" -؛ ليكتفي العالمي بتعزيز خط المقدمة، بالمهاجم جون دوران القادم من نادي أستون فيلا.