Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد مطالبات معاقبته! .. حقيقة ارتكاب النصر "مخالفات قانونية" في بيان أزمة المواليد

البعض طالب بمعاقبة النصر بعد بيانه شديد اللهجة..

أشعل نادي النصر جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد إصداره بيانًا شديد اللهجة، تناول فيه العديد من القضايا المهمة.

النصر ألمح إلى خضوع اتحاد الكرة لمطالب نادي الهلال، بشأن تعديل لوائح اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا "المواليد"؛ إلى جانب وجود ضغوطاتٍ من قِبل البعض، لإظهار العالمي بأنه المستفيد تحكيميًا.

وهدد النصر في بيانه بالتصعيد إلى أعلى الجهات، إذا تم تعديل اللوائح والقوانين دون موافقة جميع الأندية؛ معتبرًا أن نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أصبحت على المحك أمام العالم أجمع.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حقيقة ارتكاب النصر مخالفات قانونية في بيانه!

    وفي هذا السياق.. رد القانوني الرياضي خالد الشعلان على كل من يطالب بمعاقبة نادي النصر، بعد إصداره هذا البيان - سالف الذكر -؛ والذي يحمل تهديدات واتهامات للمسؤولين عن القطاع الرياضي، على حد وصفهم.

    الشعلان أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن نادي النصر لم يرتكب أي خطأ قانوني يستحق العقوبة؛ وذلك بخصوص البيان الذي أصدره في الساعات الماضية، على النحو التالي:

    * أولًا: من حيث مشروعيَّة صدور بيان النصر وصحة توقيته

    أشار الشعلان إلى أنه يجد المشروعيَّة والتوقيت سليمين؛ حيث أن البيان هو حق للنصر، مُستند على ما صرح به رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عبر برنامج "في الصورة"، بشأن العزم على تعديل اللوائح الخاصة باللاعبين "المواليد".

    ومن ناحية توقيت صدور البيان.. يجد الشعلان أنه جيد جدًا؛ فالتوقيت يستند على خشية النصر من تغيير اللوائح في مُنتصف الموسم.

    وشدد القانوني الرياضي على أن هذه الخشية تستند أيضًا على أهم سبب؛ وهو تصدر فريق النصر الأول لكرة القدم، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    * ثانيًا: من ناحية الأساس القانوني لرفض النصر التعديل

    أوضح خالد الشعلان أن بيان نادي النصر لم يتطرق لأي مادة في هذا الشأن؛ ولكن هذا الأمر لا يعني أنه ارتكب مخالفة، حيث يكفي الإشارة لترسيخ العدالة التي نصت عليها اللوائح والقوانين.

    • إعلان

  • رسالة إلى النصر بعد معارضته تعديل لوائح "المواليد"

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. القانوني الرياضي خالد الشعلان وجّه رسالة إلى نادي النصر، بضرورة الانتباه إلى أمرين مهمين عند الحديث عن التصويت بشأن تعديل لائحة اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا "المواليد"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أن لا يكونَ التصويت مُخصصًا للتعديل؛ بل يكون مُخصصًا بشأن التوقيت - بحيث لا يكون في منتصف الموسم -.

    * ثانيًا: أن تكون طريقة التصويت للتعديل خلال الفترة الشتوية بموافقة من الجميع؛ وليس بالأغلبية.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تفاصيل أزمة اللاعبين "المواليد" وجدل النصر التحكيمي

    يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم حسب الكثير من التقارير؛ للسماح بمعاملة اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، والذين تجاوزوا هذا السن الآن بالفعل، كـ"مواليد" بشكلٍ طبيعي.

    بمعنى.. أن أي لاعب تعاقد معه ناديه وهو تحت 21 سنة، ولكنه تجاوز هذا العمر الآن؛ سيتم مواصلة تسجيله ضمن خانة "المواليد".

    وأساس هذه الأزمة هو النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ الذي تم التعاقد معه من نادي بنفيكا البرتغالي صيف 2024، كلاعب مواليد.

    لكن.. الهلال تفاجأ في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ باستحالة قيده كـ"لاعب مواليد"، بسبب تجاوزه السن القانوني.

    هُنا.. اتجه الزعيم الهلالي لرفع اسم ليوناردو من قائمته المحلية؛ قبل أن تخدمه الظروف بإصابة ظهيره الأيمن جواو كانسيلو، وغيابه الطويل عن الملاعب.

    وقام الهلال بتسجيل ليوناردو في قائمته بشكلٍ طبيعي، بدلًا من كانسيلو "المصاب"؛ إلا أنه مع شفاء الأخير، فإن النادي سيواجه أزمة بشأن قيد أحدهما في قائمته خلال يناير القادم.

    وإذا تم إقرار التعديلات الجديدة بخصوص "المواليد"، والتي ذكرناها في السطور الماضية؛ سيكون بإمكان الهلال أن يقيد ليوناردو وكانسيلو معًا، في يناير القادم دون أي مشكلة.

    أما الموضوع الثاني؛ يتمثل في الأحاديث الكثيرة من المنتمين للأندية المنافسة وخاصة الهلال، عن تلقي فريق النصر الأول لكرة القدم مساعدات تحكيمية خاصة.

    هذه الأحاديث زادت بعد "ركلة الجزاء" المثيرة للجدل، التي احتسبها الحكم محمد الهويش لمصلحة النصر ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وسجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 90+14.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.