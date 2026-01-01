Jose SemedoSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"سنواجه صعوبات ومطبات ولكن!" .. النصر يرد رسميًا على "تجميد صلاحيات" خوسيه سيميدو

جدل كبير اشتعل في الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية بسبب النصر..

رد مسؤولو عملاق الرياض النصر بشكلٍ رسمي، مساء يوم الخميس، على أخبار "تجميد صلاحيات" البرتغالي خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي؛ والذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

صحيفة "الرياضية" كانت قد أعلنت مساء يوم الأربعاء، اتخاذ إدارة النصر قرارًا بـ"تجميد صلاحيات" سيميدو؛ إلى جانب كافة الأشخاص، المسؤولين عن الأمور المالية في النادي.

  • صور رسمية تحسم جدل "تجميد صلاحيات" خوسيه سيميدو

    وفي هذا السياق.. نفى سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر، كل الأخبار المنتشرة بشأن "تجميد صلاحيات" الرئيس التنفيذي البرتغالي خوسيه سيميدو؛ وذلك بطريقة غير مباشرة.

    أبو داهش نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الخميس، صور لبعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، المغادرة إلى عروس البحر الأحمر "مدينة جدة"؛ بتواجد سيميدو بشكلٍ طبيعي.

    ويستعد الفريق النصراوي لمواجهة عملاق جدة الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وعلق أبو داهش على الصور؛ قائلًا: "بالتوفيق للعالمي؛ بقيادة الرئيس سيميدو"، في نفي غير مباشر لخبر "التجميد".

  • النصر سيواجه صعوبات ومطبات عديدة.. ولكن!

    ومن ناحيته.. أعلن خالد المالك، نائب رئيس مؤسسة نادي النصر "غير الربحية"، استمرار البرتغالي خوسيه سيميدو؛ في أداء عمله كرئيس تنفيذي، بشكلٍ طبيعي للغاية.

    المالك كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الخميس: "العمل داخل النصر يُدار بعقول هادئة؛ قبل أن يُقاس بالنتائج".

    وشدد المالك على أن الإدارة التنفيذية والفنية، تتحمّل ضغط المرحلة وتبني المسار؛ قائلًا: "الدعم هُنا ثقة".

    وأشار نائب رئيس مؤسسة النصر "غير الربحية"، إلى أن الثقة تصنع الاستقرار داخل أي نادٍ؛ بينما الاستقرار يصنع الفرق.

    وأضاف في رسالة إلى جماهير النصر: "سنواجه صعوبات ومطبات خلال الرحلة إلى هدفنا.. سنتخطاها سويًا بإذن الله".

    وأعرب خالد المالك عن حبه الشديد لجماهير النصر؛ مؤكدًا أن الهدف الأول لجميع مسؤولي النادي، هو إسعادهم.

    من هو خوسيه سيميدو "صديق" كريستيانو رونالدو؟

    خوسيه سيميدو البالغ من العمر 40 سنة، والذي وُلِد في مدينة سيتوبال البرتغالية، يرتبط بـ"علاقة صداقة قوية" مع الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ منذ أن كانا معًا، في الفئات السنية للعملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة.

    وتجلت هذه الصداقة الكبيرة بين الثنائي البرتغالي؛ عندما كان رونالدو "أول الداعمين" لسيميدو، بعد وفاة زوجته المفاجئة.

    وكرويًا.. أجاد سيميدو في مركز خط الوسط المدافع؛ حيث يمتلك تجربة بدأت من أكاديمية سبورتنج لشبونة، مرورًا بفريق كالياري الإيطالي وناديي تشارلتون أثلتيك وشيفيلد وينزداي الإنجليزيين، وانتهاءً بفيتوريا سيتوبال البرتغالي.

    وأعلن سيميدو اعتزاله كرة القدم نهائيًا، مطلع عام 2023؛ قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للنصر يوم 17 يوليو الماضي، باختيار من صديق طفولته رونالدو.

    أيضًا.. مثّل سيميدو جميع الفئات السنية للمنتخب البرتغالي، ولكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول؛ حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

