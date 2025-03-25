"مجرد كلام فقط والنصر ارتكب هذا الخطأ القانوني في قضية رافع الرويلي!" .. محامي العروبة يصدم جمهور العالمي

على النصر أن لا يأمل كثيرًا..

حلقة جديدة شهدتها الرياضة السعودية، مساء أمس الثلاثاء؛ بشأن قضية ناديي النصر والعروبة، بسبب الحارس المخضرم رافع الرويلي.

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النصر قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد "أهلية" مشاركة الرويلي مع العروبة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

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وقاد الرويلي وقتها العروبة؛ للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (2-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.