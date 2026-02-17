"البداية ليست مسكًا"، إذ بدر تصرف غريب للغاية من المهاجم الكولومبي جون دوران في أول ظهور له مع ناديه الجديد "زينيت سان بطرسبرج الروسي"، يعزز من صدق ما قاله عبدالله الماجد؛ رئيس النصر، في حقه.
فيديو | يبدو أن رئيس النصر صدق في اتهاماته .. شجار غريب و"خنق" من جون دوران بأول ظهور له مع زينيت
دوران من النصر إلى زينيت
في صيف 2025، قرر نادي النصر السعودي التفريط في خدمات المهاجم الكولومبي جون دوران، وإعارته لفنربخشه التركي.
لكن الأمور لم تسر على ما يرام في الدوري التركي بالنسبة لصاحب الـ22 عامًا، حيث شارك معه في 21 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
عطفًا على ذلك، طلب دوران من إدارة النصر قطع إعارته للنادي التركي، مع السماح له بالخروج معارًا لزينيت، وهو ما وافق عليه مسؤولو العالمي، على أن تنتهي فترته في الدوري الروسي بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2026).
الظهور الأول مع زينيت
يقيم النادي الروسي حاليًا معسكرًا خارجيًا في مدينة دبي الإماراتية، يخوض خلاله بعض الوديات.
وقد خاض زينيت مباراة ودية يوم الثلاثاء، أمام كراسنودار الروسي، حقق الأول بها الفوز بهدف نظيف، سجله ماكسيم جلوشينكوف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.
وشهدت تلك المباراة قيادة جون دوران لهجوم زينيت في الظهور الأول له، لكنه لم يكن ظهورًا موفقًا من الناحية الانضباطية..
شجار غريب
مع مرور خمس دقائق فقط من مواجهة زينيت وكراسنودار، تصارع الكولومبي على الكرة مع أحد لاعبي الخصم، بينما كان على وشك الانفراد بحارس المرمى.
الثنائي تبادر الدفع بالأيدي، وإن كانت البداية من دوران، لكن الأخير فقد أعصابه سريعًا، وقام بـ"خنق" لاعب كراسنودار بالإمساك برأسه تحت ذراعه والنزول به أرضًا، على طريقة المصارعين.
ودخل الكولومبي في مشادة كلامية مع لاعبي الخصم بعد تصرفه المتهور، فيما اكتفى حكم المباراة بإشهار الكارت الأصفر في وجهه.
يبدو أن الماجد كان محقًا
قضى جون دوران ستة أشهر فقط، لم يظهر منه خلالها أي تصرف "غير انضباطي" بالمباراة، لكن عبدالله الماجد؛ رئيس النادي، خرج بتصريحات مفاجئة قبل أيام، بشأن سلوكه.
الماجد قال في تصريحاته لبودكاست "سقراط": "نحن من طفش من جون دوران (يقصد عدم انضباطه)، لقد غادر الرياض إلى تركيا بحثًا عن عرض، يحمد ربه أن العرض كان على هوانا وإلا ما كان سيلعب لا هنا ولا هناك".
مسيرة جون دوران مع النصر
صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم للنصر في الميركاتو الشتوي 2025 قادمًا من أستون فيلا، مقابل 77 مليون يورو.
لكن لم يقدم الكولومبي ما يشفع له أمام جمهور العالمي، فخلال 18 مباراة شارك بها بمختلف البطولات، سجل 12 هدفًا، فيما أهدر فرصًا محققة أمام كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، تسببت في خسارة النصر (2-3)، وضياع حلم التأهل للنهائي، لذا تقرر إعارته في صيف 2025 لفنربخشه ثم زينيت.