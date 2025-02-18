المصائب تتوالى بسبب كلاسيكو الأهلي! .. جون دوران يصدم النصر قبل مواجهة الاتفاق

النصر يُعاني بشدة بعد عودة الأمل في لقب الدوري..

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيواجه تحديًا من نوع خاص، خلال الفترة القليلة القادمة؛ وذلك بالتزامن مع تحسن الأداء والنتائج.

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النصر الذي عانى من تراجع كبير في النتائج، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حقق مؤخرًا سلسلة متتالية من المباريات - بدون هزيمة -، وتحديدًا في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بواقع 6 فوز وتعادل.

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لكن مع هذه العودة القوية.. ضربت الإصابات مجموعة من لاعبي الفريق النصراوي "الأساسيين"؛ ما يُمثل تحديًا كبيرًا أمام المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي.